Beim Sieg der spanischen Frauen-Nationalmannschaft gegen England haben auch Königin Letizia (50) und ihre Tochter Sofía (16) im Stadion in Sydney mitgefiebert.

Schon im Vorfeld sagte die Königin in einem Interview sichtlich begeistert, dass das Finale "ganz Spanien zum Beben" bringen würde. Und versicherte: "Egal was passiert, sie sind bereits Champions." Ihre Tochter pflichtete ihr bei und sagte, sie freue sich danach in der Umkleidekabine allen Spielerinnen zu gratulieren, "egal was passiert".

Nach dem Spiel gratulierten die Royals den frisch gekürten Weltmeisterinnen noch auf dem Platz. Wie Fotos zeigen, die auch vom spanischen Königshaus auf Twitter geteilt wurden, war die Stimmung dabei ausgelassen.

So ist etwa zu sehen, wie die Königin vor den Spielerinnen steht und die Arme vor Freude in die Luft streckt, wie sie Menschen auf der Tribüne abklatscht und ihre Tochter Selfies mit Fans macht, und wie sie im Siegestaumel inmitten der Mannschaft den Pokal in die Höhe hält. Mit der Monarchin in ihrer Mitte sang das Team "Campeonas! Campeonas del mundo!" ("Weltmeisterinnen, Weltmeisterinnen!"). Auch Trikots mit den Namen der Königin und ihrer Tochter hatten die Spielerinnen im Gepäck, die dankend angenommen wurden.

Auch das britische Team hat nach seiner 1:0-Niederlage bereits eine Reaktion von seinen Royals bekommen.

Although it’s the result none of us wanted, @Lionesses you have done yourselves and this nation proud. Your spirit & drive have inspired so many people and paved the way for generations to come. Thank you for the footballing memories.



Congratulations to Spain. W