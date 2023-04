Neben dem französischen Präsidentenpaar und ihrem Mann sticht Königin Máxima in einem scharlachroten Kleid hervor.

Die niederländische Königin Máxima war am Dienstagabend der Hingucker beim Staatsbankett in Amsterdam. In einem scharlachroten Abendkleid begrüßte sie gemeinsam mit ihrem Mann, König Willem-Alexander, das französische Präsidentenpaar im Königspalast.