Königin Silvia von Schweden und ihre acht Enkelkinder schmücken gemeinsam einen Weihnachtsbaum. Ein Video von der fröhlichen Aktion hat der Palast nun veröffentlicht.

Nach dem festlichen Weihnachtsclip des Kronprinzenpaares Victoria (46) und Daniel (50) sorgt nun auch Königin Silvia (79) auf Instagram für Weihnachtsstimmung. Zusammen mit ihren acht Enkelkindern hat sie einen Weihnachtsbaum geschmückt. Ein Video zeigt das bunte Treiben im Königspalast.

"Vielen Dank an die Forstwirtschaftsstudenten der SLU in Umeå für die diesjährige Weihnachtsbaumlieferung an das königliche Schloss", schreibt der Palast dazu. Die SLU ist die Schwedische Universität für Agrarwissenschaften. Umeå ist eine Stadt in der ostschwedischen Provinz Västerbottens län.

"Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben"

Wie vertraut die Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren mit ihrer Großmutter - im weihnachtlich rot-karierten Blazer - sind, ist auf dem Clip deutlich zu sehen.

Indirekt bestätigte das auch schon Dokumentarfilmerin und Königshausexpertin Julia Melchior im Interview mit spot on news anlässlich ihres TV-Porträts "Silvia. Schwedens deutsche Königin" (in der ZDF-Mediathek): "Wenn sie über ihre Enkelkinder spricht, sieht man gar nicht mehr die Königin vor sich sitzen, sondern eine stolze Großmutter, die mit Freude und Wärme von ihren Enkeln erzählt." Von Königin Silvia ist auch das Zitat: "Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben, das man einfach nur genießen kann."

Estelle (11) und Oscar (7) stammen vom Kronprinzenpaar. Alexander (7), Gabriel (6) und Julian (2) sind die Söhne von Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Sofia (39). Die Eltern von Leonore (9), Nicolas (8) und Adrienne (5) sind Prinzessin Madeleine (41) und Christopher O'Neill (49).

Und auch untereinander scheinen die acht Kinder einen guten Draht zu haben. Wie im Video zu sehen ist, helfen die größeren den kleineren gerne beim Tragen und Platzieren des traditionellen Baumschmucks. Das ist dann wohl auch ein gutes Vorzeichen für das Familienfest, das am Wochenende noch vor Weihnachten in Stockholm gefeiert wird: Königin Silvia wird am 23. Dezember 80 Jahre alt.