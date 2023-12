Die Prinzen William und Harry waren dort, auf einen weiteren prominenten Royal muss das Eton College aber womöglich verzichten. Prinz George hat offenbar eine andere Schule besichtigt.

Prinz William (41) und Prinz Harry (39) waren dort, auf Prinz George (10) als Schüler muss das renommierte Eton College womöglich aber verzichten. Wie die "Daily Mail" nun berichtet, mehren sich Spekulationen, dass Williams Sohn, der hinter seinem Vater auf Rang zwei der britischen Thronfolge steht, sich stattdessen Richtung Marlborough College orientiert. Auf der Schule in der Grafschaft Wiltshire war seine Mutter, Prinzessin Kate (41).

Will Kate George nicht auf eine Jungenschule schicken?

Die Prinzessin von Wales soll kürzlich angeblich zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Wochen ihrer ehemaligen Schule einen Besuch abgestattet haben. Dieses Mal in Begleitung ihres Mannes und des zehnjährigen George. Die Bildungseinrichtung kostet dem Bericht zufolge 47.000 Pfund (etwa 55.000 Euro) pro Jahr. Auf dem Marlborough College werden, anders als in Eton, das nur Jungen besuchen, Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichtet. Etwas, das Kate angeblich sehr wichtig ist.

Bevor Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz George dort auf Besichtigungstour waren, hat sich die Familie im Juni laut "Daily Mail" aber auch das Eton College angesehen. Die Schule liegt in der Nähe von Schloss Windsor und auch nicht weit entfernt vom derzeitigen Zuhause der Familie von Prinz William.

George besucht derzeit zusammen mit seiner achtjährigen Schwester Prinzessin Charlotte und seinem fünfjährigen Bruder Prinz Louis die Schule Lambrook. George und Charlotte waren zuvor auf der Schule Thomas's Battersea, die vom Kensington Palast in London nicht weit entfernt liegt. Louis war an einer Vorschule in London. Der Umzug der Familie nach Windsor im Jahr 2022 - sie wohnen dort im Adelaide Cottage - bedeutete jedoch auch schulisch eine Veränderung für die Geschwister - zum ersten Mal sind alle drei Kinder zusammen auf derselben Schule. Für die Wahl einer neuen Bildungseinrichtung hat Prinz George vermutlich noch etwas Zeit, spätestens 2026 steht wohl ein Wechsel an.