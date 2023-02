Königsgemahlin Camilla wird zur Krönung ihres Ehemannes, König Charles III., eine besondere Krone tragen, die tief in der royalen Tradition verwurzelt ist.

Am 6. Mai dieses Jahres wird auch Königsgemahlin Camilla (75) an der Seite ihres Ehemannes gekrönt werden. Während der feierlichen Krönungszeremonie von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey wird die 75-Jährige dabei eine besondere Krone tragen - und dadurch für einen Bruch mit der Tradition sorgen. Wie der Palast mitgeteilt hat, wird Camillas Haupt bei dem festlichen Anlass die Krone der Königin Mary zieren. Diese wurde im Jahr 1911 für die Ehefrau des britischen Königs Georg V. (1865-1936) angefertigt. Maria von Teck (1867-1953) wurde ebenso wie Camilla an der Seite ihres Gatten zur Königsgemahlin gekrönt.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichtet Camilla auf eine Neuanfertigung

Die Krone der Königin Mary ist mittlerweile nicht mehr als Teil der britischen Kronjuwelen im Tower von London ausgestellt. Ähnliches geschah Ende vergangenen Jahres bereits mit der Edwardskrone, die aus dem Tower abgeholt wurde, um für die anstehende Krönung von König Charles angepasst und modifiziert zu werden. Die Edwardskrone wird während der Krönungszeremonie das Haupt des britischen Monarchen zieren.

Camillas Entscheidung, die Krone der Königin Mary auf ihrem Haupt zu tragen, stellt dabei einen gewissen Bruch mit der royalen britischen Tradition dar. Denn zum ersten Mal seit beinahe drei Jahrhunderten wird für die Krönung einer Königsgemahlin somit keine neue Krone in Auftrag gegeben. Camilla hat dies laut Mitteilung des Palastes aus Gründen der Nachhaltigkeit und Effizienz veranlasst.

Camillas Krone ehrt die verstorbene Queen

In die Krone der Königin Mary werden für Camillas Krönungszeremonie die berühmten Diamanten Cullinan III, IV und V eingesetzt. Diese waren Teil der persönlichen Juwelenkollektion von Queen Elizabeth II. (1926-2022), und wurden von der verstorbenen Monarchin zu Lebzeiten oftmals als Broschen getragen. Vier der acht abnehmbaren Bögen der Krone werden zudem für Camillas Krönung entfernt, sodass die Krone der Königin Mary eine andere Silhouette als bei der Zeremonie im Jahr 1911 erhalten wird.