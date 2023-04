Die US-amerikanische First Lady Jill Biden wird ohne ihren Ehemann Joe Biden am 6. Mai an der Krönung von König Charles III. in London teilnehmen. Der US-Präsident teilte seine Entscheidung dem britischen Monarchen in einem Telefonat mit.

Jetzt ist es offiziell: Nicht der US-Präsident Joe Biden (80), sondern seine Frau, First Lady Jill Biden (71), wird die US-amerikanische Delegation bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in der Westminster Abbey anführen. Das gab das Weiße Haus in Washington in einer kurzen Mitteilung bekannt. Joe Biden habe die Entscheidung in einem Telefonat dem britischen Monarchen mitgeteilt.

Er freue sich auf ein Treffen mit dem König in Großbritannien zu einem späteren Zeitpunkt, heißt es weiter. Die beiden hätten in ihrem Gespräch auch über die "Stärke der Beziehungen" zwischen den Ländern gesprochen sowie über die "Freundschaft zwischen den beiden Völkern".

Kommt auch Vize-Präsidentin Kamala Harris?

Bereits am Wochenende machten Gerüchte die Runde, dass Joe Biden Anfang Mai nicht nach London reisen werde und sich von seiner Frau vertreten lasse. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris (59) soll den US-Medienberichten zufolge bei der Krönung vor Ort sein. In der offiziellen Bestätigung ist hiervon bislang nicht die Rede.

Britische Beamte sehen in der Nichtteilnahme des Präsidenten jedoch keinen Affront: Noch nie in der Geschichte war ein US-Präsident bei einer britischen Krönung anwesend. Bei der Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 2. Juni 1953 war General George Marshall (1880-1959), bekannt für den Marshallplan, der Vorsitzende der US-Delegation.