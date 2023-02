Große Ehre für König Charles - und umgekehrt. Hollywood-Star Tom Cruise unterbricht die "Mission: Impossible"-Dreharbeiten, um an der Krönung in London teilnehmen zu können.

Große Ehre für König Charles III. (74) - und umgekehrt. Hollywood-Star Tom Cruise (60) ist zur Krönung des Monarchen am 6. Mai 2023 in London eingeladen worden. Da in diesem Zeitraum aber auch die Dreharbeiten für den nächsten "Mission: Impossible"-Film stattfinden würden, gibt es nun offenbar eine Planänderung.

Tom Cruise sei "ein echter Royalist"

Davon will die britische Zeitung "The Sun" aus dem Umfeld des Schauspielers erfahren haben. Eine Quelle sagte demnach: "Tom ist zur Krönung von König Charles eingeladen worden, und er würde das niemals absagen." Cruise sei "ein echter Royalist" und die feierliche Zeremonie für ihn "ein sehr prestigeträchtiges Ereignis". Außerdem soll der US-Star mit Charles' Sohn, Thronfolger Prinz William (40), und dessen Ehefrau, Prinzessin Kate (40), eng befreundet sein.

Insofern habe Cruise die Filmbosse gebeten, die Produktion von "Mission: Impossible" während des Krönungswochenendes zu unterbrechen, damit er teilnehmen könne. "Das hat einige Leute beim Film schockiert, denn Tom ist so engagiert bei der Sache und würde normalerweise nie von seinen intensiven Produktionsplänen abweichen", heißt es weiter.