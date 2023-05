Die Krone von Queen Mary findet erneut Verwendung: Das Erbstück von 1911 wird für die Krönung von Königsgemahlin Camilla recycelt.

Die Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) soll sowohl eine Hommage an die Tradition sein, als auch die neue moderne Ära der Monarchie zeigen. Ein Puzzlestück dabei könnte die Krone sein, die Camilla bei der Zeremonie am 6. Mai in der Westminster Abbey trägt. Die Ehefrau von König Charles wird mit einer langen Tradition brechen, und nicht selbst eine Krone in Auftrag geben. Stattdessen recycelt sie ein Schmuckstück einer Königsgemahlin vor ihr.

Die Königsgemahlinnen haben für sich seit dem 18. Jahrhundert exklusive Schmuckstücke für die Krönungszeremonien anfertigen lassen. Eine sehr hohe Summe auszugeben, um einen diamantbesetzten Kopfschmuck anfertigen zu lassen, der nur einmal getragen werden kann, passt aber kaum in eine Monarchie des 21. Jahrhunderts.

Deshalb trägt sie nicht die Krone von Queen Mum

Camilla setzt daher auf Recycling. Der Kopfschmuck von 1937, den ihre Vorgängerin als Königsgemahlin, Queen Mum (1900-2002) trug, scheidet dabei aus. Der Grund: In der Krone von Charles' Großmutter ist der Diamant Koh-i-Noor verarbeitet. Er gilt als Symbol der britischen Kolonialgeschichte. Der umstrittene Edelstein wurde Queen Victoria (1819-1901) 1850 als Kriegsbeute übergeben und ist Gegenstand von Eigentumsstreitigkeiten.

Der bekannte Diamant steckte zuvor in der Krone, die Queen Mary (1867-1953) 1911 zur Krönung trug, wurde dann aber daraus entfernt. Diesen Kopfschmuck von Queen Mary wird Camilla nun am 6. Mai tragen. Die vom königlichen Juwelier Garrard für die Krönung von König George V. (1865-1936) und seiner Frau Mary (1867-1953) entworfene Krone - inspiriert von Queen Alexandras (1844-1925) Krone von 1902 - ist mit 2.200 Diamanten besetzt. Diese sollen einen so brillanten Effekt erzeugen, dass der "Daily Telegraph" einmal darüber schrieb: "... die Diamanten gruppieren sich, als ob sie keine Stütze außer ihrem eigenen Licht haben." Die Krone ist unter anderem mit Lilien- und Kreuz-Motiven verziert.

Diamanten kommen zurück

Für Camilla werden einige Änderungen an der Krone vorgenommen. Die vormals acht Bögen werden auf vier reduziert und zwei berühmte Edelsteine werden an ihre ursprünglichen Plätze zurückgebracht: ein birnenförmiger Diamant mit 94,4 Karat und ein quadratischer Diamant mit 63,6 Karat, die Mary nach der Krönung entfernen ließ, um sie anderswo zu verwenden. Queen Elizabeth II. (1926-2022) trug sie später als Brosche. Die Edelsteine werden nun wieder in die Krone eingefügt. Die Diamanten werden damit zum ersten Mal seit dem Tod der Königin im September 2022 zu sehen sein. Damit soll bei der Krönung an Charles' Mutter erinnert werden.

Im Februar 2023 hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass die Krone von Queen Mary aus der Kronjuwelen-Ausstellung des Towers genommen wurde, um sie für Camilla anzupassen.