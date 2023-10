Kronprinzessin Elisabeth von Belgien feiert ihren 22. Geburtstag mit Stil und Eleganz. Zauberhafte Porträts zeigen die zukünftige Königin in einem glamourösen Look, der in den sozialen Medien Begeisterung auslöst.

Die zukünftige Königin Kronprinzessin Elisabeth von Belgien hat am heutigen Mittwoch (25. Oktober) ihren 22. Geburtstag gefeiert. Zu diesem festlichen Anlass hat das belgische Königshaus in sozialen Netzwerken zwei zauberhafte Porträts der Tochter von Königin Mathilde (50) und König Philippe (63) geteilt, die eine selbstbewusste, glamouröse Thronfolgerin zeigen.

Freudestrahlend blickt die nun 22-Jährige auf ihrem offiziellen Porträt in die Kamera. Ihre Hände hat sie lässig in die Hosentaschen gesteckt. Sie trägt ein auffälliges marineblaues Top mit tiefem Ausschnitt und funkelnden Stickereien. Dazu kombiniert die Herzogin von Brabant eine schlichte, dunkelblaue Anzughose und vervollständigt den Look mit Diamant-Ohrringen. Ihre Haare fallen Elisabeth in weichen Wellen über die Schultern.

Elisabeths Geburtstags-Look sorgt für Begeisterung

In sozialen Netzwerken wie Instagram erhält Elisabeth für ihre zauberhaften Porträts etliche wohlwollende Kommentare. Neben Geburtstagswünschen feiern die Userinnen und User auch den Look der Kronprinzessin. "Sie sieht absolut hinreißend aus! Ich liebe das Pailletten bestickte Oberteil, es ist lustig und schick!", heißt es da etwa.

"Ich liebe es, dass die neue Royal-Generation ihren ganz eigenen Stil hat", findet ein anderer User. Eine dritte Person schreibt schlicht: "Die immer schöne Prinzessin. Alles Gute zum Geburtstag, Eure Hoheit."

Elisabeth von Belgien beginnt ihr letztes Studienjahr in Oxford

Auch mit einer kleinen Neuigkeit aus dem Leben der Kronprinzessin erfreut der Palast die User in sozialen Netzwerken. "Sie hat vor Kurzem das Abschlussjahr ihres Bachelorstudiums der Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Oxford begonnen", heißt es unter dem Geburtstags-Post. Elisabeth hatte ihr Studium im Herbst 2021 aufgenommen, nachdem sie zuvor für ein Jahr an der Königlichen Militärakademie in Brüssel studiert hatte.