Kronprinzessin Mary von Dänemark wird in zwei Wochen zu ihrem ersten offiziellen Besuch seit zehn Jahren in ihre Heimat Australien zurückkehren.

Kronprinzessin Mary von Dänemark (51) wird in zwei Wochen Australien besuchen und damit ihre erste offizielle Reise in ihr Heimatland seit zehn Jahren antreten. Ihre auf das Klima ausgerichtete Reise beginnt am 23. April in Vanuatu, wo sie mit den Verantwortlichen für den Wiederaufbau der von zwei Wirbelstürmen und zwei Erdbeben heimgesuchten Insel zusammentreffen wird.

Anschließend wird sie gemeinsam mit dem dänischen Klimaminister nach Fidschi reisen, da das Land mit den Folgen des globalen Klimawandels zu kämpfen hat. Am 28. April wird die im tasmanischen Hobart, Australien, geborene Ehefrau des dänischen Thronfolgers Frederik (54) in ihr Heimatland zurückkehren. Dort wird sie sich mit dänischen Vertretern treffen, die an Australiens "grünem Übergang" beteiligt sind, und mehrere von Dänemark geleitete Projekte im Bereich der Nachhaltigkeit besuchen.

Die Reise wurde am Freitag auf dem offiziellen Instagram-Account des dänischen Königshauses angekündigt. Prinzessin Marys Besuch in Down Under wird jedoch nur kurz sein, da sie am 6. Mai in London an der Krönung von König Charles III. teilnehmen wird.

Zuletzt privat an Weihnachten in Australien

Zuletzt war die Kronprinzessin vergangenes Jahr zu Weihnachten in Australien, allerdings nicht in offizieller Funktion. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Frederik und den vier Kindern Christian (17), Isabella (15) und den Zwillingen Vincent und Josephine (11) besuchte sie ihre Familie in ihrer Heimatstadt.

Da es sich jedoch um eine private Reise handelte und keine öffentlichen Termine stattfanden, wird ihre Reise Ende des Monats ihr erster offizieller Besuch seit 2013 sein. Dieser fand im Oktober statt, als sie das Opernhaus in Sydney besuchte, um dessen 40-jähriges Bestehen zu feiern.

Umzug nach Dänemark vor der Hochzeit

Mary lebt seit kurz vor ihrer Hochzeit mit dem dänischen Thronfolger in Dänemark. Das Paar lernte sich während den Olympischen Spielen 2000 in Australien kennen.