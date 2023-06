Bei einem Termin in Wimbledon hat Prinzessin Kate mal wieder gezeigt, wie sportlich sie ist. Durchtrainiert und im Tennis-Outfit schlug sie gekonnt ein paar Bälle gegen Tennis-Ikone Roger Federer.

Rund eine Woche vor dem Start des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon haben sich Prinzessin Kate (41) und die Schweizer Tennislegende Roger Federer (41) auf dem heiligen Rasen getroffen. Gemeinsam schlugen sie ein paar Bälle und schauten beim Training der Balljungen zu. Dabei lobte der achtfache Wimbledon-Sieger Kates Performance am Tennisschläger.

Federer lobte den Aufschlag der Prinzessin

Die britische Prinzessin ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club. Dieser ist der offizielle Gastgeber des berühmten Turniers, das am 3. Juli beginnt. Im Vorfeld machte Kate zusammen mit Roger Federer auf die Arbeit der Ballkinder aufmerksam. Auf der Instagram-Seite des Thronfolgerpaares wurde am 25. Juni ein kurzes Video von dem Treffen veröffentlicht. Dazu hieß es: "Das Können und das Engagement der Balljungs und -mädchen helfen, die Meisterschaften so besonders zu machen."

"Ich muss an meiner Wurftechnik arbeiten", kommentierte Federer humorvoll den Clip. Darin ist zu sehen, wie er im Doppelmatch gegen die Prinzessin antritt - und verliert. Der ehemalige Tennis-Profi lobte die Prinzessin: "Der Aufschlag sieht gut aus." Federer ist mit acht Einzeltiteln der Rekordhalter in der Turniergeschichte. "Wimbledon ist bekannt für seine unglaublich professionellen Balljungen und Ballmädchen", betonte Kate. "Es ist unglaublich, wie viel Arbeit hinter den Kulissen steckt."

Jedes Jahr nehmen rund 1.000 Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren aus Schulen in der Nähe von Wimbledon an Trainingseinheiten teil, von denen ein Viertel für die Teilnahme am Turnier ausgewählt wird. "Ich bin wirklich beeindruckt, wie viel Aufwand und Training es erfordert, während der Meisterschaften ein Ballkind zu sein", sagte Federer. Er erzählte, er sei früher in Basel ebenfalls ein Ballkind gewesen. Der ganze Film ist auf der YouTube-Seite des Wimbledon-Turniers zu sehen.

Gute Freundschaft

Roger Federer und Prinzessin Kate kennen sich seit Jahren, ihre Familien sollen gut befreundet sein, berichtet die britische "Daily Mail". So besuchte Federer 2017 etwa die Hochzeit von Kates Schwester Pippa Middleton (39) und soll Prinz George (9) sogar schon eine private Tennisstunde gegeben haben.

Wie die britische "Daily Mail" weiter ausführte, machte Kate auch modisch eine gute Figur auf dem Tennisplatz. Sie präsentierte die aktuelle Wimbledon-Kollektion und zeigte in einem ärmellosen Poloshirt und einem Rock von Adidas ihre durchtrainierte Figur. Ihre Sneaker stammen aus der Babolat x Wimbledon-Kollektion 2023.