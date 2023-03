Lady Amelia Spencer, die Nichte von Prinzessin Diana, hat ihrem Verlobten Greg Mallett in Südafrika das Jawort gegeben. Der Ort ist für das Paar von besonderer Bedeutung.

Lady Amelia Spencer (30) und ihr langjähriger Partner Greg Mallett (33) haben auf der La Cotte Farm in der Nähe von Kapstadt den Bund fürs Leben geschlossen. In Südafrika zu heiraten, bedeute ihr "so viel", schwärmt die Nichte von Prinzessin Diana (1961-1997) im Gespräch mit dem "Hello!"-Magazin. Sie ergänzt: "Greg und ich sind hier in den letzten 14 Jahren zusammen aufgewachsen und hatten die glücklichsten Momente als Paar hier." Jetzt sei der Ort "noch besonderer."

Ihre Liebe zu Südafrika und zueinander bekunden die beiden auch in ihrem neuesten Instagram-Post. Auf dem Foto ist das Paar Arm in Arm vor malerischer Kulisse zu sehen. In ein cremefarbenes Satinkleid gehüllt, umfasst Lady Amelia Spencer liebevoll das Gesicht ihres Liebsten, der einen dunkelblauen Anzug trägt. "Jetzt nicht mehr lange...", lautet die Bildunterschrift.

Hochzeit ohne Earl Spencer?

Gemeint war damit wohl die Hochzeit, die britischen Medienberichten zufolge am Dienstag (21. März) stattfand. Zu den geladenen Gästen zählten laut "MailOnline" unter anderem Lady Amelias Schwestern Eliza (30) und Kitty (32) sowie Halbbruder Samuel. Ihr Vater Earl Charles Spencer (58), der Bruder von Prinzessin Diana, war angeblich nicht anwesend.

Nach der Verlobung im Juli 2020 ließ er sich aber nicht nehmen, seine Tochter und seinen zukünftigen Schwiegersohn via Twitter zu beglückwünschen. "Ich freue mich so sehr für meine Tochter Amelia, die sich mit ihrem Freund Greg verlobt hat", zitiert "PageSix" seinen Tweet. Der Earl fügte hinzu: "Es ist wundervoll zu hören, wie aufgeregt die beiden über ihre Zukunft sind. Ich sende den beiden Liebe und alle guten Wünsche für ihr gemeinsames Leben. Ich finde es toll, dass Greg mich um meinen Segen gebeten hat, bevor er mir einen Antrag gemacht hat. Sehr süß!"