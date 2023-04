Prinz William und seine Frau Kate schlüpfen während ihres Besuchs in Wales in eine ganz neue Rolle: Die Royals versuchen sich als Pizzaboten und beliefern ein Bergrettungsteam. Zuvor absolvierten sie ein stürmisches Abseiltraining.

"Möchte jemand Pizza?" Diese Frage hört man aus den Mündern von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) eher selten. Doch während ihres Besuchs in Wales wurden sie zu Pizzaboten und versorgten ein Bergrettungsteam. Im Netz gibt es Videos von dem lässigen Auftritt.

Kate und William bestellten 22 Pizzen

Das Prinzenpaar bereist zwei Tage lang die South Wales Valleys und Mid Wales. Zum Auftakt besuchten sie das "Central Beacons Mountain Rescue"-Team, das dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert. Nach einem gemeinsamen Training mit den Bergrettern ging es zu einem Imbissstand im Dowlais Rugby Club in der Gemeinde Merthyr Tydfil. Wie "People" berichtet, bestellten die Royals 22 Pizzen für das Team - darunter die Sorten Peperoni, Margherita, Grillhähnchen und Ziegenkäse. Der Besitzer des "Little Dragon Pizza Van", Peter Morris, schilderte hinterher: "Die Prinzessin fragte, ob wir unseren eigenen Teig machen." Sie habe ihm verraten, "dass sie es lieben, mit ihren Kindern Pizzen zu backen". Für ihn sei es "surreal" gewesen, Pizza für das künftige Königspaar zuzubereiten.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Prinzenpaares von Wales wurde ein Video von der Aktion veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie William und Kate den Imbisswagen mit einigen Pizzakartons in den Händen verlassen. Das Paar trug lässige Freizeitkleidung. Kate schützte sich gegen Wind und Kälte mit einer Barbour-Jacke von Alexa Chung im Wert von rund 430 Euro.

Einsatz mit den Bergrettern

Vor dem Pizzaessen war Action angesagt: Kate und William übten mit dem Bergrettungsteam Abseilen und medizinische Hilfeleistungen. Zudem nahmen sie an einer Rettungsvorführung für Suchhunde teil. Bilder davon zeigen die Royals auch auf ihrer Instagram-Seite.

Für den Tag im windigen Gebiet des Bannau Brycheiniog wählte das Prinzenpaar eine Wanderausrüstung. Die Prinzessin trug eine "Kongur MRT"-Damenjacke im Wert von 680 Euro, eine graue Hose von "G-Star RAW" im Wert von 125 Euro und "Berghaus"-Wanderschuhe im Wert von 200 Euro.

Die Royals zeigten trotz Regen vollen Körpereinsatz. Auf die Frage der Instruktoren, ob er sich schon einmal abgeseilt habe, sagte William: "Es ist eine Weile her." Zur Rettung eines fiktiven Opfers funkte Kate ihren Mann für ein Rettungskit an und fragte: "Hast du alles auf der Liste?" Dann fügte sie scherzend hinzu: "Das ist, als würde man ihn wegen des Wocheneinkaufs anrufen!"

Vor der großen Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai scheint das Prinzenpaar also noch ganz entspannt zu sein. In Wales übernachteten sie auch nicht etwa in einem Fünf-Sterne-Hotel, sondern bodenständig in einem kleinen Bed-and-Breakfast.