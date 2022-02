Leonore von Schweden feiert ihren achten Geburtstag. Ihre Mutter Madeleine wünschte ihr über Instagram alles Gute.

Leonore von Schweden feiert am heutigen 20. Februar Geburtstag. Madeleine von Schwedens (39) älteste Tochter wird acht Jahre alt. Auf Instagram postete ihre Mutter Geburtstagsgrüße: "Happy Birthday an unsere starke und schöne Leonore!", heißt es dort.

Dazu zeigte Madeleine ein Foto ihrer Tochter, die 2014 in New York zur Welt kam. Leonores blonde Haare sind darauf zu einem Bob frisiert. Das Geburtstagskind, bekleidet mit einem weißen, sommerlichen Oberteil, lächelt breit in die Kamera. Aufgenommen wurde das Porträt offenbar im Grünen.

Familie ist in die USA gezogen

Prinzessin Madeleine ist die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (75) und Königin Silvia von Schweden (78). Seit 2013 ist sie mit dem britisch-amerikanischen Geschäftsmann Chris O'Neill (47) verheiratet. Die beiden haben drei Kinder, neben Leonore noch Prinz Nicolas (6) und Prinzessin Adrienne (3). Die Familie lebte erst in London und zog später in die USA. Die schwedischen Royals wohnen derzeit in Florida.