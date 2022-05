Zu ihrem Platinjubiläum wird Madame Tussauds in London Nachbildungen der Kleider von Queen Elizabeth II. ausstellen. Alle Outfits wurden einst von der Wachsfigur der Monarchin getragen.

Madame Tussauds plant zu Ehren von Queen Elizabeth II. (96) eine besondere Ausstellung. Im Rahmen des Platinjubiläums der Monarchin werden im Wachsfigurenkabinett sieben Kleider ausgestellt, die die Wachsfigur der Queen im Laufe der Zeit getragen hat. Das Event beginnt am 27. Mai und soll zwei Wochen lang dauern, wie "Mail Online" berichtet.

Zu den Ausstellungsstücken gehören unter anderem eine Nachbildung der Robe, die Queen Elizabeth bei ihrer Krönung im Jahr 1953 getragen hat. Auch eine Replik ihres Hosenbandorden-Mantels soll ausgestellt werden.

Mega-Konzert für die Queen geplant

Queen Elizabeth feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum auf dem britischen Thron. Unter anderem stellt der Buckingham Palast am 4. Juni ein Mega-Konzert auf die Beine. Stars wie die Band Queen, Diana Ross (78), Alicia Keys (41) und viele weitere Musikgrößen sollen an dem Tag auftreten.

Am 15. Mai fand bereits auf Schloss Windsor eine große Jubiläumsfeier für die Königin statt. Moderiert wurde das Event von Hollywoodstar Tom Cruise (59).