Ausgerechnet kurz vor Weihnachten hat sich Mette-Marit von Norwegen zum zweiten Mal mit dem Coronavirus angesteckt. Deshalb verpasste die Kronprinzessin das Weihnachtsfoto der Königsfamilie und fehlte auch beim vorweihnachtlichen Gottesdienst am Mittwochnachmittag.

Kronprinzessin Mette-Marit (50) ist krank und fehlt deshalb bei den ersten Weihnachtsfeierlichkeiten. Sogar beim traditionellen Weihnachtsshooting musste die norwegische Königsfamilie ohne sie auskommen. Der Palast gab am Mittwoch (20. Dezember) bekannt, dass sich Mette-Marit mit Corona infiziert hat.

Nur fünf statt sechs Royals auf dem Weihnachtsfoto

Nachdem das Weihnachtsfoto im vergangenen Jahr ganz ausgefallen war, weil König Harald V. (86) erkrankt war, konnte es auch in diesem Jahr nicht in traditioneller Form aufgenommen werden. Denn mit der Frau von Kronprinz Haakon (50) fehlt ein wichtiger Teil der Königsfamilie. Fotografiert wurden die Royals in ihrer Residenz am Voksenkollen in Oslo. "Frohe Weihnachten an alle von der königlichen Familie", hieß es zu dem Bild, das am Donnerstag auf der Instagram-Seite des Palastes veröffentlicht wurde. "Leider konnte die Kronprinzessin wegen Covid nicht teilnehmen."

Auch den vorweihnachtlichen Gottesdienst am Mittwochnachmittag in der Schlosskapelle verpasste Mette-Marit, wie unter anderem die norwegische Zeitung "Verdens Gang" berichtete. Stattdessen kam Kronprinz Haakon in Begleitung seiner Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Prinz Sverre Magnus (18).

Bei der Kronprinzessin wurde im Jahr 2018 eine chronische Lungenfibrose diagnostiziert. Seitdem muss sie immer wieder kurzfristig Termine absagen. Zuletzt war sie im September zwei Wochen krankgeschrieben. Bereits im August 2022 litt sie an Corona, nun ist sie erneut infiziert.

So wird die königliche Familie Weihnachten feiern

In den vergangenen Jahren hatten das Königspaar und die Thronfolgerfamilie immer gemeinsam gefeiert. Dieses Jahr wollen Haakon und Mette-Marit mit ihren Kindern aber laut "Verdens Gang" angeblich in Uvdal feiern - in der Hoffnung, dass die 50-Jährige bis dahin wieder gesund ist. Das Königspaar hingegen wird Weihnachten traditionsgemäß im Schloss in Oslo verbringen. Wie üblich werden König Harald und seine Frau Sonja (86) zum Gottesdienst in der Holmenkollen-Kapelle erwartet. Auf dem Speiseplan sollen bei den Royals zum Beispiel folgende traditionelle Gerichte stehen: Norwegische Schweinekoteletts, Kabeljau, Rippchen, schwedischer Weihnachtsschinken, dänische Weihnachtsente, britischer Plumpudding und Mince Pie.