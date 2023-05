Den letzten Tag der Krönungsfeierlichkeiten verbrachte Prinzessin Charlotte zusammen mit ihrer Familie bei den Pfadfindern in Slough. Dort stellte sie ihre Fähigkeiten im Umgang mit Pfeil und Bogen unter Beweis.

Prinzessin Charlotte (8) hat den Bogen raus! Zum Abschluss der Krönungsfeierlichkeiten hat die ganze Familie im Rahmen des Wohltätigkeitstages "The Big Help Out" im lokalen Hauptquartier der Pfadfinder in Slough mitgeholfen. Dabei stellte die Tochter von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) ihre Fähigkeiten als Bogenschützin unter Beweis. Mit Bravour!

In ihrem pinken Strickpullover und kurzen Jeansshorts wirkte sie beim Bogenschießen wie ein kleiner Profi. Laut "Daily Mail" schaffte Charlotte es auf Anhieb mit dem Pfeil einen Volltreffer zu landen - und das offenbar ganz ohne Hilfe oder Einweisung.

Ihre Brüder machen es Charlotte nach

Danach versuchten auch ihre beiden Brüder ihr Glück beim Bogenschießen. Prinz George (9) bekam währenddessen gut gemeinte Ratschläge von Prinz William, während Prinz Louis (5) wie üblich mit einer lustigen Grimasse für gute Laune bei den Zuschauern sorgte.

Auch Prinz William und Prinzessin Kate ließen es sich im Anschluss an ihre Kinder nicht nehmen, ihre Fähigkeiten als Bogenschützen unter Beweis zu stellen. 2016 waren die beiden bei einer Reise nach Bhutan in den Genuss einer Übungsstunde im Bogenschießen gekommen.