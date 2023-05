Der Trubel um die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla legt sich allmählich. Doch was steht bei dem Monarchen als Nächstes auf dem Terminplan? Angeblich erstmal eine Verschnaufpause.

Der Trubel nach dem Krönungswochenende von König Charles III. (74) und seiner Frau, Königin Camilla (75), hat sich gelegt. Nach der feierlichen Zeremonie am Samstag (6. Mai) in der Westminster Abbey in London, dem Krönungskonzert am Sonntag und einem Feiertag im Zeichen der Wohltätigkeit am Montag, kehrt langsam Ruhe bei der britischen Königsfamilie ein. Das macht sich auch in den Terminkalendern von Charles und Camilla bemerkbar. Die beiden legen erstmal eine kleine Pause ein.

Verschnaufpause für Charles und Camilla

Laut der britischen "Daily Mail" werden der König und die Königin ein paar Tage in Sandringham verbringen, um sich von den Krönungsfeierlichkeiten zu erholen. Die beiden sollen sich den Rest der Woche freinehmen und möglicherweise Anfang nächster Woche noch ein paar Tage auf ihrem Anwesen in Norfolk verbringen.

Auch im offiziellen Terminkalender der Royals ist der nächste offizielle Auftritt des Königs erst für den 17. Juni eingeplant. An diesem Tag findet die erste "Trooping the Colour"-Parade zu Ehren des neuen Königs statt, die zuvor 70 Jahre lang seiner Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) gegolten hatte. Der König wird an der Parade teilnehmen und den Salut mehrerer Regimentsdivisionen in Empfang nehmen, wie auch im Terminkalender vermerkt ist.

"Trooping the Colour" findet alljährlich im Juni zu Ehren des Geburtstages des britischen Monarchen statt. König Charles III. feiert seinen anstehenden 75. Geburtstag demnach vor: Er erblickte am 14. November das Licht der Welt. Seine Mutter hatte am 21. April Geburtstag.

Garter Day und Reisen

Vor der traditionellen zweimonatigen Sommerpause steht zudem noch der Garter Day an. Es handelt sich dabei um einen Ehrentag für die Mitglieder des Hosenbandordens, der immer an einem Montag im Juni stattfindet. In der traditionellen Tracht des Ritterordens marschieren dessen Mitglieder und die Royals von Schloss Windsor aus in Richtung der St.-Georgs-Kapelle, um einem Gottesdienst beizuwohnen. Camilla wurde erst 2022 von Queen Elizabeth II. zum Mitglied ernannt. Zudem sollen laut "Daily Mail" vor der Pause Besuche in ganz Großbritannien auf dem Plan stehen.