Prinz Charles (73) ist am Donnerstagmorgen positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Selbstisolation. Das teilten die Royals am 10. Februar auf dem Twitter-Account des Prinzen mit. Wie nun bekannt wird, hatte er sich "kürzlich" mit seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (95), getroffen. Das berichtet ein Palast-Insider unter anderem dem "The Telegraph". Der Palast habe unterdessen nicht erklären wollen, ob die Königin positiv oder negativ getestet wurde. Sie habe demnach aber derzeit keine Symptome und ihr Gesundheitszustand werde überwacht.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

Prince

Wales

Duchess

Cornwall