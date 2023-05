Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, der Neffe der dänischen Königin Margrethe, und seine Ehefrau Prinzessin Carina sind Eltern geworden. Das Kind kam mit einer Leihmutter in den USA auf die Welt.

Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (54) und seine Frau, Prinzessin Carina zu-Sayn-Wittgenstein-Berleburg (54), sind Eltern eines Sohnes geworden. Das berichtet das dänische Königshaus in einem Instagram-Post. Demnach ist das Baby am Freitag, 26. Mai zur Welt gekommen. "Der neugeborene Prinz wurde mit Hilfe einer Leihmutter in den USA geboren. Sowohl Prinz Gustav als auch Prinzessin Carina waren bei der Geburt anwesend", heißt es in dem Posting, in dem ein Bild des strahlenden Paares zu sehen ist.

Zudem wird erklärt: "Prinz Gustav ist der Sohn Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Benedikte und Prinz Richard, und der kleine Prinz ist das fünfte Enkelkind von Prinzessin Benedikte." Benedikte zu Dänemark (79) ist die Schwester von Königin Margrethe II. (83). Der Name des kleinen Royals, der sich mit dem dänischen Kronprinz Frederik (55) seinen Geburtstag teilt, ist noch nicht bekannt.

Happy End nach Erbstreit

Das Paar ist seit 2003 liiert und seit 2022 verheiratet. Die Hochzeit mit der amerikanischen Kinderbuchautorin folgte auf einen langen Rechtsstreit für Prinz Gustav. Eine Klausel im Testament seines Großvaters verhinderte zunächst die Eheschließung. Im April hatte das Paar verkündet, dass es ein Kind per Leihmutter erwartet.