Am heutigen Sonntag kommen Millionen von Briten zusammen, um bei gemeinsamen Essen die Queen zu feiern.

Millionen von Briten kommen heute zu gemeinsamen Essen zusammen, um das Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) zu feiern. Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Ehefrau Herzogin Camilla (74) sind ebenfalls mit von der Partie. Die beiden kamen zum Oval Cricket Ground, um in dem Londoner Cricket-Stadion aufgebaute Köstlichkeiten zu bestaunen, Kuchen anzuschneiden und auf die Königin anzustoßen.

Medienberichten zufolge werden in Großbritannien Millionen solcher Partys abgehalten, um das Thronjubiläum der Queen zu begehen. Es wird am heutigen Sonntag (5. Juni) auch noch einen Festzug geben. Zudem könnten sich die Royals zum Abschluss der Feierlichkeiten noch einmal auf dem Balkon des Buckingham Palastes zeigen. Ob die Queen selbst noch einen Auftritt absolviert, ist nicht bekannt.

Feierlichkeiten laufen seit Donnerstag

Seit Donnerstag (2. Juni) laufen die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum der Queen. Die Monarchin erschien im Anschluss an die Militärparade "Trooping the Colour" auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Den Jubiläumsgottesdienst in der St.-Pauls-Kathedrale und den anschließenden Empfang in der Londoner Guildhall verpasste sie jedoch am Freitag. Auch beim Epsom Derby und einem Konzert am Buckingham Palast am Samstag war die 96-Jährige nicht dabei. Wegen ihrer eingeschränkten Mobilität hatte sie bereits in den vergangenen Monaten einige Termine abgesagt.