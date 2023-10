Anlässlich des 18. Geburtstags von Prinz Christian von Dänemark veröffentlichte der Palast ein gemeinsames Foto mit den Nachwuchs-Royals Estelle, Ingrid Alexandra, Catharina-Amalia und Elisabeth.

Prinz Christian von Dänemark feierte am Wochenende seinen 18. Geburtstag. Unter anderen wurde im Rahmen der Feierlichkeiten "am 15. Oktober ein offizielles Foto in der Samtkammer aufgenommen", das die "jungen Thronfolger" zeigt.

Das bemerkenswerte Bild veröffentlichte der Palast auf seiner Homepage. Es zeigt das Geburtstagskind zwischen Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (19) und Kronprinzessin Catharina-Amalia der Niederlande (19). Neben den beiden stehen zudem Prinzessin Estelle von Schweden (11) und Kronprinzessin Elisabeth von Belgien (21). Der künftige König und die vier künftigen Königinnen lächeln in ihren festlichen Abendroben in die Kamera.

Neben dem gemeinsamen und vorgezeichneten Schicksal, das diese fünf jungen Menschen eint, gibt es auch einen kleinen Unterschied: Während die Eltern von Catharina-Amalia und Elisabeth schon König und Königin sind, sind die Eltern von Christian, Estelle und Ingrid Alexandra noch Thronfolgerpaare.

Balkon, Gala-Dinner, Party

Wie unter anderem den Social-Media-Accounts des dänischen Königshauses weiter zu entnehmen ist, ließ sich der nun volljährige Prinz erstmals allein auf dem Balkon vom Volk bejubeln. Mit diesem Termin haben die offiziellen Feierlichkeiten zu Prinz Christians 18. Geburtstag am Sonntag um 12 Uhr begonnen.

Der Balkonauftritt zu diesem besonderen Geburtstag hat in Dänemark Tradition: Der Hof hatte zuvor schon ein Video mit Archivaufnahmen veröffentlicht, das Christians Vater, Kronprinz Frederik (55), im Jahr 1986 bei dem gleichen Event zeigt sowie die heutige Königin Margrethe II. von Dänemark (83) im Jahr 1958. Die beiden damals 18-Jährigen absolvierten den Traditionstermin ebenfalls freundlich winkend.

Später hielt Prinz Christian eine Rede vor den versammelten Geburtstagsgästen. Im Anschluss an das Gala-Dinner wurde noch getanzt, Königin Margrethe hatte als Überraschung Benjamin Hav & Familien eingeladen, auf der Bühne zu performen.