Prinz George geht bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai seinem Großvater zur Hand. Gemeinsam mit sieben weiteren Knaben wird der Sohn von Prinz William einer der Ehrenpagen.

Prinz George (9) wird bei der Krönung seines Großvaters König Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey in London eine besondere Rolle zuteil. Das teilte der Buckingham Palast mit. Der älteste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) wird einer von insgesamt acht männlichen Ehrenpagen sein, die dem Königspaar als Hilfestellungen dienen.

"Es wird ein unglaublich besonderer Moment", heißt es in einem Statement aus dem Kensington Palast. William und Kate ließen über ihren Sprecher mitteilen, dass "alle sehr aufgeregt" aufgrund des geplanten Auftritts von George seien. Wie die "Daily Mail" weiter berichtet, seien der Prinz und die Prinzessin von Wales gerührt gewesen, dass der König ihrem Sohn eine solch wichtige Rolle zukommen lassen wolle. Gleichzeitig wollten sie jedoch sicherstellen, dass George dieser Aufgabe überhaupt gewachsen sei. Durch Gespräche mit George seien sie schließlich davon überzeugt worden.

George wird gemeinsam mit Lord Oliver Cholmondeley (13), Nicholas Barcley (13) und Ralph Tollemache (12) seinem Großvater zur Hand gehen. Cholmondeley ist der Sohn eines ehemaligen hohen Beamten, Barcley der Enkel einer offiziellen Begleiterin Camillas und Tollmache der Sohn von Charles' Patenkind Edward van Cutsem.

Das sind die Ehrenpagen von Queen Camilla

Queen Camilla (75) wird hingegen von ihren Enkeln Gus und Louis Lopes (13) sowie Freddy Parker Bowles (12) und ihrem Großneffen Arthur Elliot (11) unterstützt. Die Ehrenpagen werden während der zweieinhalbstündigen Zeremonie die Roben von Königin und König halten. Insgesamt werden 2.000 Gäste in London zur eigentlichen Feier erwartet. Die Einladungen werden in den nächsten zwei Wochen verschickt werden.