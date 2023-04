Prinz Harry erhebt vor Gericht schwere Vorwürfe gegen die britischen Boulevardmedien. Diese hätten jede einzelne seiner romantischen Beziehungen ruiniert. Außerdem hätte die Klatschpresse immer gewollt, dass er Single bleibe.

Prinz Harry (38) hat in einer Zeugenaussage schwerwiegende Vorwürfe gegen die britische Klatschpresse erhoben. Diese habe sich ihm zufolge in jede seiner zurückliegenden romantischen Beziehungen eingemischt - mit dem Ziel, diese zu zerstören.

"Zu keinem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin oder Beziehung mit irgendjemandem, ohne dass die Boulevardmedien sich einmischten und sie ultimativ zerstörten oder versuchten, sie zu zerstören", erklärte Harry laut "Evening Standard". Das Statement stehe in Gerichtsdokumenten seines Prozesses gegen den News-Group-Newspapers-Zeitungsverlag (NGN) von Medien-Mogul Rupert Murdoch (92), der derzeit vor dem Londoner High Court geführt wird.

Prinz Harry: "In einer Beziehung mit der gesamten Klatschpresse"

Diese Einmischung durch die Boulevardmedien habe zudem durch jegliche "ungesetzlichen Mittel" stattgefunden, die den Zeitungen auf der Insel zur Verfügung gestanden hätten. Harry wirft in dem Prozess der "Sun" und der nicht mehr existenten "News of the World" unter anderem vor, sein Telefon gehackt zu haben.

In seiner Zeugenaussage betonte der Herzog von Sussex weiter, dass er in seinen Beziehungen stets versucht habe, "der bestmögliche Partner" zu sein, doch habe auch "jede Frau ihre Grenze". Seine verschiedenen Partnerinnen hätten sich aufgrund der invasiven Klatschpresse nicht nur in einer Beziehung mit ihm befunden, sondern auch "mit den Boulevardmedien als dritter Partei".

Harry zufolge hätten die erwähnten Medien ultimativ auf einen "totalen und sehr öffentlichen Zusammenbruch" des heutigen Ehemanns von Herzogin Meghan (41) gehofft, obwohl allen Beteiligten Harrys schwere Schicksalsschläge wohlbekannt waren. Dieses Verhalten nennt der 38-Jährige "grotesk und sadistisch". Zudem habe sich die britische Klatschpresse letztendlich gewünscht, dass er Singe bleibe, "da ich so sehr viel interessanter für sie war und sie mehr Zeitungen verkaufen würden".