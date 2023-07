Für einen Polo-Cup der Wohltätigkeitsorganisation Sentebale wird Prinz Harry in wenigen Tagen nach Singapur reisen. Zuvor geht es für ihn zu einem sportlichen Gipfel nach Japan.

Prinz Harry (38) möchte mit Sport die Welt verbessern. Deshalb wird der Royal bereits in wenigen Tagen nach Japan und Singapur reisen. Zunächst wird Harry an einem speziellen Sport-Charity-Gipfel teilnehmen, danach findet ein Polo-Cup für die von ihm mitgegründete Wohltätigkeitsorganisation Sentebale statt.

"Der jährliche Polo-Cup ist entscheidend für die wesentliche Arbeit Sentebales, um sicherzustellen, dass Kinder und junge Menschen gesund sowie widerstandsfähig sind und gedeihen können", wird Prinz Harry auf der Homepage der Organisation zitiert. Die 2023 gesammelten, finanziellen Mittel sollen in ein "Clubs and Camps"-Programm fließen, mit dem Sentebale junge Menschen unterstützt, die mit HIV leben müssen.

Der "2023 Sentebale ISPS Handa Polo Cup" wird am 12. August im Sportzentrum des Singapore Polo Club ausgetragen. Mit seinem Team wird Harry gegen seinen langjährigen Freund Nacho Figueras (46) und dessen Mannschaft antreten. Zuvor werden der argentinische Polospieler und der Prinz nach Japan reisen. In Tokio werden sie an einem Gipfel teilnehmen, bei dem es demnach um die Macht des Sports, der Gemeinschaft und der Philanthropie gehen soll.

Harry und William, die Polo-Royals

Im vergangenen Jahr fand der Cup noch im Aspen Valley Polo Club in den USA statt, wo Harry mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (41), und den gemeinsamen Kindern, Archie (4) und Lilibet (2), lebt. Seit 2010 habe man mehr als elf Millionen Dollar mit der Veranstaltung eingenommen, teilt Sentebale mit.

Auch Harrys Bruder, Prinz William (41), trat erst kürzlich bei einem Match an. Anfang Juli nahm er an einem Charity-Polospiel im traditionsreichen Guards Polo Club in Windsor teil. Dort wurde er von seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (41), tatkräftig unterstützt. Laut Medienberichten seien bei dem Event mehr als 1,2 Millionen US-Dollar für wohltätige Organisationen eingenommen worden.