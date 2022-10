Die Beziehung von Prinz Harry und Prinz William ist seit einiger Zeit angespannt. Laut eines neuen Enthüllungsbuchs soll Harry sogar bereits 2019 einen Versöhnungsversuch seines Bruders abgelehnt haben.

Mit der Beziehung von Prinz William (40) und Prinz Harry (38) geht es seit einigen Jahren immer weiter bergab. Wie der Journalist Valentine Low laut "Daily Mail" in seinem neuen Enthüllungsbuch "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" schreibt, soll Harry bereits 2019 einen Versöhnungsversuch seines Bruders abgelehnt haben.

Harry forderte Geheimhaltung über Versöhnung mit William

Damals entstand während einer royalen Tour nach Südafrika die Dokumentation "Harry und Meghan - eine afrikanische Reise". Harry und Ehefrau Herzogin Meghan (41) sprachen darin mit Reporter Tom Bradby und sorgten mit ihren Aussagen für Aufruhr. Mit Tränen in den Augen offenbarte Meghan in dem Interview, wie schwer sie sich mit dem Leben im Rampenlicht tue und dass der Stress Auswirkung auf ihre mentale Gesundheit gehabt habe. In selbiger Doku erklärte Harry zudem, er und Prinz William befänden sich auf "unterschiedlichen Wegen". "Als Brüder hat man gute Tage, und man hat schlechte Tage", sagte Harry dem Reporter. Erstmals wurde klar, dass hinter den Palastmauern dicke Luft herrscht.

Laut Low kontaktierte Prinz William seinen Bruder am Tag darauf via WhatsApp und bat ihn um ein Treffen. Der soll ursprünglich dafür gewesen sein. In einer weiteren Nachricht habe er William dann aber gefragt, wen er von dem Treffen erzählen würde, worauf William geantwortet haben soll, er müsse seinen Terminkalender freimachen, sprich seinen Privatsekretär in Kenntnis setzen. Aus Angst, dass Williams Team die Presse über das Treffen zwischen den Brüdern informieren könnte, soll Harry seinen Bruder dann wieder ausgeladen haben.

Abfuhr war "herzzerreißend"

Weiter heißt es in dem Buch, Harrys Abfuhr an William sei "herzzerreißend" für alle gewesen, die wussten, was wirklich los war. Es habe "die Dysfunktion, die so vielen royalen Beziehungen zugrunde liegt", verdeutlicht. Zu oft kommunizierten die Mitglieder der Königsfamilie über ihre Angestellten, statt direkt miteinander zu telefonieren. Das Ergebnis sei Misstrauen und Zerrissenheit.

Tiefer wurde der Bruch zwischen den Brüdern, als Prinz Harry und Herzogin Meghan sich im Frühjahr 2020 dazu entschieden, keine arbeitenden Mitglieder der Royal Family mehr sein zu wollen und nach Kalifornien umzuziehen. Im März 2021 zeigte ein Interview des Paares mit Oprah Winfrey (68) dann endgültig, wie tief der Graben zwischen Harry und seiner Familie ist.