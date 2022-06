Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden am Wochenende auf dem Weg zur Villa von Oprah Winfrey in Montecito gesichtet. Sie sollen eine Stunde zusammen verbracht haben.

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) haben sich am Wochenende in schwarzen Geländewagen auf den Weg zur 100-Millionen-Dollar-Villa (etwa 95 Mio. Euro) von Talk-Ikone Oprah Winfrey (68) in Montecito, Kalifornien, gemacht. "Mail Online" zeigt die Fotos.

Harry saß hinter dem Steuer, neben ihm eine Frau, bei der es sich laut der britischen Seite um Schauspielerin Janina Gavankar (41, "Encounter"), eine Freundin des Paares, handeln soll. Sie unterhielt sich sichtlich angeregt mit Herzogin Meghan, während er mit Baseballkappe auf dem Kopf ernst nach vorne blickte. Gefolgt wurde ihr Auto auf der fünfminütigen Strecke zwischen den beiden Anwesen von einem weiteren Wagen mit Sicherheitspersonal. Das Paar soll "eine Stunde mit der Talkshow-Moderatorin verbracht" haben.

Erinnerungen an das Skandal-Interview

Das Treffen zwischen Harry, Meghan und Oprah erinnert an das Enthüllungsinterview, mit dem die Royals vor eineinhalb Jahren für einen Skandal sorgten. In dem aufgezeichneten Gespräch, das Anfang März 2021 vom US-Sender CBS ausgestrahlt worden war, erhoben Harry und Meghan schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie.

Sogar von Rassismus war die Rede, denn das Paar hatte behauptet, ein nicht namentlich genanntes Mitglied der königlichen Familie habe Fragen zur möglichen Hautfarbe des damals noch nicht geborenen Sohnes Archie (3) gestellt.

Die inzwischen zweifache Mutter erzählte in dem Gespräch außerdem, dass sie trotz psychischer Probleme keine Hilfe vom Palast bekam und dass Herzogin Kate (40), heute ihre Schwägerin, sie vor der Hochzeit mit Harry zum Weinen gebracht habe.

Harry und Meghan sind seit 2018 verheiratet und seit 2019 Eltern. 2020 zogen sie sich von allen offiziellen Ämtern im Rahmen der britischen Krone zurück und wanderten in die USA aus. Dort kam im Juni 2021 Töchterchen Lilibet zur Welt.