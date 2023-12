Virtuelle Grüße von Prinz Harry und Herzogin Meghan: Das Paar hat seine Weihnachtskarte in diesem Jahr per E-Mail verschickt. Überraschenderweise hat die digitale Karte eine Verbindung zu Deutschland.

Vor wenigen Tagen haben schon Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) das Foto für ihre diesjährige Weihnachtskarte der Öffentlichkeit präsentiert. Auch sein jüngerer Bruder, Prinz Harry (39), und dessen Ehefrau, Herzogin Meghan (42), haben sich nun bei ihren Fans gemeldet und ihre Weihnachtskarte per E-Mail verschickt, wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet.

Wo sind Prinz Harrys und Herzogin Meghans Kinder?

Zwei Dinge fallen direkt auf den ersten Blick auf: Zum einen sind Harry und Meghan nicht mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) zu sehen, zum anderen haben die beiden zumindest für diese öffentliche Weihnachtskarte kein eigenes Foto knipsen lassen. Das Bild, das das in den USA lebende Paar gewählt hat, hat eine überraschende Verbindung zu Deutschland. Es zeigt Harry und Meghan bei der Abschlusszeremonie während der diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf.

"Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit", heißt es in der digitalen Weihnachtskarte im Namen von Harrys und Meghans Büro, ihrer Archewell Foundation und Archewell Productions. "Danke für all die Unterstützung im Jahr 2023!" Die Karte verlinke zudem den diesjährigen "Impact Report" der Organisation der Sussexes. Die beiden hatten dazu auch ein Video auf der Webseite der Foundation veröffentlicht, in dem Ausschnitte aus ihrer wohltätigen Arbeit zu sehen sind. "Wir fühlen uns einer einfachen, aber tiefgreifenden Mission verpflichtet: Sich zeigen, Gutes tun", hieß es.

William und Kate hatten sich hingegen für ein klassisches Familienfoto entschieden. "Unsere Familien-Weihnachtskarte für 2023", kommentierten sie bei Instagram ein schwarz-weißes Porträt, das die beiden mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zeigt. Auch König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) teilten mit den Instagram-Nutzerinnen und -Nutzern ihre Weihnachtskarte. Auf dem Foto sind der Monarch und seine Ehefrau im Rahmen der Krönung im vergangenen Mai zu sehen. "Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr", wünscht das royale Paar.