Prinz Harry und Herzogin Meghan machen sich mit ihrer Archewell Foundation gegen Cybermobbing stark. Nun haben die Sussexes Preisgeld-Empfänger am Telefon überrascht.

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben eine Reihe junger Menschen mit zauberhaften Anrufen beglückt. In einem am heutigen Mittwoch (2. August) vom Responsible Technology Youth Power Fund veröffentlichten Video überraschen die Sussexes Preisgeld-Empfänger am Telefon. Prinz Harry und seine Ehefrau haben die Anrufe aus dem Garten ihres 12 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 11 Millionen Euro) teuren Anwesens in Kalifornien getätigt.

Junge Menschen machen sich gegen Cybermobbing stark

Der Responsible Technology Youth Power Fund hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Welt für junge Menschen besser und sicherer zu machen. Insgesamt 26 Initiativen in den USA erhalten zur weiteren Unterstützung dieser so bedeutsamen Arbeit die Summe von 2 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 1,82 Millionen Euro), wobei einzelne Zuschüsse in Höhe von 25.000 Dollar bis zu 200.000 Dollar verteilt werden. Harry und Meghans Archewell Foundation ist ein Gründungsmitglied des Responsible Technology Youth Power Funds.

"Grüß deinen Vater von mir!"

"Sie haben mir gratuliert, und gesagt, dass sie sehr stolz auf unsere Arbeit sind", verriet Preisgeld-Empfängerin Tazin Khan Norelius von der gemeinnützigen Organisation Cyber Collective im Anschluss an ihr Gespräch mit den Sussexes gegenüber "People". Herzogin Meghan habe Norelius zudem gebeten, ihren Vater von ihr zu grüßen, was "wirklich süß" gewesen sei. Norelius bekam die Idee zu Cyber Collective nach eigener Aussage, nachdem ihr Vater gehackt worden war.

Prinz Harry dankte derweil Sneha Revanur von der Organisation Encode Justice für die geleistete Arbeit, und fügte hinzu: "Besonders unsere Kinder sind unglaublich dankbar". Daraufhin ergänzte seine Ehefrau lachend: "Sie wissen es nur noch nicht, aber das werden sie." Prinz Archie ist bekanntermaßen erst 4 Jahre alt, während seine Schwester, Prinzessin Lilibet, zwei ist.

Herzogin Meghan, die am Freitag ihren 42. Geburtstag feiert, trug für das professionell produzierte Video ein beigefarbenes, ärmelloses Oberteil mit Rollkragen und einen engen, farblich passenden Bleistiftrock. Dazu kombinierte sie kleine goldene Ohrringe. Prinz Harry entschied sich für ein legeres weißes Hemd und braune Chinohosen.