Prinz William feiert an diesem Dienstag seinen 40. Geburtstag. Der Royal hat sich jetzt mit einem Tweet für die Glückwünsche zu seinem Ehrentag bedankt.

Prinz William feiert an diesem Dienstag (21. Juni) seinen 40. Geburtstag. Der Sohn von Prinz Charles (73) hat sich bereits in einem Tweet für die zahlreichen Glückwünsche bedankt. "Vielen Dank für all die Geburtstagsnachrichten heute! W", heißt es darin.

Thank you for all the happy birthday messages today! W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 21, 2022

Zuvor hatte unter anderem Prinz Charles in den sozialen Medien gratuliert: "Wir wünschen dem Herzog von Cambridge alles Gute zum 40. Geburtstag!", schrieb der britische Thronfolger im Namen von sich und Ehefrau, Herzogin Camilla (74), seinem Erstgeborenen bei Instagram. Im Post zu sehen ist unter anderem ein Foto vom Tag der Geburt des Prinzen. Queen Elizabeth II. (96) ließ zum Geburtstag ihres Enkelsohnes auf ihrem Instagram-Account sieben Fotos posten. "Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag des Herzogs von Cambridge!", lautete der Kommentar dazu. Zudem konnten Royal-Fans Familiendetails und Erinnerungen an den Tag der Geburt des 40-Jährigen unter den Bildern nachlesen.

Gemeinsames Fest mit seiner Frau

Prinz Williams Ehefrau, Herzogin Kate, hat ihren runden Ehrentag bereits am 9. Januar genießen dürfen. Weil sie wegen Corona aber nur im ganz kleinen Kreise feiern konnte, werden die beiden ihre Jubelfeste bei einer gemeinsamen Party im Sommer auf Schloss Windsor oder Sandringham nachholen. Wie "Daily Mirror" unter Berufung auf königliche Kreise weiter meldet, werden der Herzog und die Herzogin "ihre runden Geburtstage mit Stil feiern", was einer historischen Tradition der Familie entspreche, bei der mehrere Mitglieder ihre großen Feste gemeinsam feiern.