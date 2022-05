Prinz William hat die an Krebs erkrankte Moderatorin Deborah James im Haus ihrer Familie besucht: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, dass er zu uns zum Nachmittagstee und Champagner gekommen ist", schrieb sie anschließend.

Prinz William (39) hat Moderatorin Deborah James (40) mit einem besonderen Besuch eine Freude bereitet. Queen Elizabeth II. (96) hatte die krebskranke BBC-Radiomoderatorin und Podcasterin kurz zuvor geadelt. Um ihren Titel "Dame" zu feiern, kam der Herzog von Cambridge nun persönlich zu James.

Die 40-Jährige teilte auf Instagram Bilder von Prinz William im Haus ihrer Familie, er überreichte ihr Orden und Urkunde. Auf den Bildern, die im Garten der Familie entstanden sind, lächelt der Royal zusammen mit James, ihrem Ehemann Sebastien Bowen und ihren beiden Kindern Hugo (14) und Eloise (12) in die Kamera.

Dazu schrieb Deborah James: "Prinz William ist heute tatsächlich zu uns nach Hause gekommen!!" Sie fühle sich "zutiefst geehrt, dass er sich uns zum Nachmittagstee und Champagner angeschlossen hat". Er habe viel Zeit damit verbracht, mit der ganzen Familie zu sprechen, und habe ihr ihren Titel überreicht, verriet die Moderatorin weiter.

"Prinz William war so nett"

Sie fügte hinzu: "Es ist ziemlich surreal, einen Royal als Besucher zu Hause zu haben", und erklärte, wie viel Zeit die Familie in die Vorbereitungen gesteckt habe. "Aber es war alles irrelevant, weil William so nett war und uns alle beruhigt hat." Es sei "ein so besonderer Tag" für ihre ganze Familie gewesen. "Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben. Er ist jederzeit wieder willkommen!"

Die krebskranke Moderatorin wurde für ihre Spendenaktion und ihren Kampf gegen den Krebs von Queen Elizabeth II. geadelt. Der britische Titel "Dame" ist die dem Ritter entsprechende Bezeichnung für Frauen und somit das Pendant zum Titel "Sir".

Deborah James ist schwer an Darmkrebs erkrankt

Vor einigen Tagen gab Deborah James bekannt, dass sie sich aufgrund ihrer Darmkrebserkrankung nicht mehr in einem Krankenhaus befinde, sondern mittlerweile zu Hause palliativ behandelt werde. Ihr Körper könne dem Kampf gegen die Krankheit nicht mehr standhalten, schrieb sie.

Bei der BBC-Moderatorin wurde 2016 Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Sie dokumentierte ihre Fortschritte und Herausforderungen in den sozialen Medien und verkündete 2020, dass sie krebsfrei sei, bevor der Krebs zurückkehrte. Über ihren ins Leben gerufenen Bowelbabe Fund ruft sie zum Spenden auf.

Auch Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate (40) unterstützten via Twitter die Kampagne von James. Laut Medienberichten sollen die beiden Royals privat ebenfalls gespendet haben. Allein seit Montag kamen insgesamt knapp 4,5 Millionen Euro für die britische Krebsforschung zusammen.