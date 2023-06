Prinz William hat die Royal Norfolk Show in Norwich besucht. Bei der Landwirtschaftsmesse sorgte er insbesondere bei einer Schülergruppe für Begeisterung.

Prinz William (41) hat am Donnerstag der Landwirtschaftsausstellung Royal Norfolk Show in Norwich im County Norfolk einen Besuch abgestattet. "Es ist großartig zu sehen, dass die Royal Norfolk Show nach über 175 Jahren immer noch erfolgreich ist", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Royals mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (41). "Vielen Dank an die Mitarbeiter und natürlich die Tiere, die es zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben."

Dazu wurde ein Clip veröffentlicht, in dem William beim Streicheln von Kühen und Ziegen und beim Überreichen von Preisen zu sehen ist. Auch die Reaktionen der Besucher auf den royalen Ehrengast sind zu sehen.

Ständchen für den britischen Thronfolger

William sah in viele begeisterte Gesichter, als er Hände schüttelte, High-five-Gesten machte und im Bad der Menge auch Fotos mit einer großen Gruppe von Kindern machte. Wie die BBC berichtet, sangen ihm Schüler der Hingham Primary School eine Interpretation von "Revolting Children" aus dem "Matilda"-Musical vor. Wie William danach erklärte, liebe er diesen Song und seine Tochter Prinzessin Charlotte (8) höre ihn "die ganze Zeit".

Bei dem Event sprach William auch mit einem ehemaligen Kollegen aus der Flugambulanz, als er sich mit Rettungsdienstmitarbeitern traf. Von 2015 bis 2017 flog der Royal Hubschraubereinsätze für die East Anglian Air Ambulance. Der Arzt Neil Berry erklärte William, dass das Team ihn vermisse und dass es "schön wäre, Sie wieder dabei zu haben". Er beschrieb William als "brillanten Kerl und Piloten" und sagte, es sei ein "Vergnügen" gewesen, ihn wiederzusehen.