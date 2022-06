Prinz William und Herzogin Kate werden ihre Geburtstage im Sommer mit einer gemeinsamen Party feiern. Er wurde am Dienstag 40, sie bereits im Januar. Ihre Feier fiel damals wegen Corona aus.

Prinz William feiert am heutigen Dienstag (21. Juni) seinen 40. Geburtstag. Seine Ehefrau, Herzogin Kate, hat ihren runden Ehrentag bereits am 9. Januar genießen dürfen. Weil sie wegen Corona aber nur im ganz kleinen Kreise feiern konnte, werden die beiden ihre Jubelfeste bei einer gemeinsamen Party im Sommer auf Schloss Windsor oder Sandringham nachholen.

Wie der "Mirror" unter Berufung auf königliche Kreise weiter meldet, werden der Herzog und die Herzogin "ihre runden Geburtstage mit Stil feiern", was einer historischen Tradition der Familie entspreche, bei der mehrere Mitglieder ihre großen Feste gemeinsam feiern.

Feiert Queen Elizabeth II. mit den beiden?

Ein ähnliches königliches Fest, wie es in diesem Sommer erwartet wird, fand im Juni 2000 auf Schloss Windsor statt, als die Familie zum 18. Geburtstag von Prinz William, zum 50. von Prinzessin Anne (71), zum 70. von Prinzessin Margaret (1930-2002) und zum 40. von Prinz Andrew (62) zusammenkam.

Ob Williams Großmutter bei der Party auf einem ihrer Anwesen dabei sein wird, steht indes noch in den Sternen. Denn die 96-jährige Königin wird ihre Teilnahme laut Meldung erst am Tag der Party bestätigen. Grund dafür sollen ihre Mobilitätsprobleme sein. Diese hatten sie in den vergangenen Monaten immer wieder dazu gezwungen, königliche Auftritte nicht persönlich wahrzunehmen.