Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) werden noch in diesem Jahr die weite Reise nach Singapur antreten. Das Paar nimmt dort an der Verleihung der "Earthshot"-Preise teil, ein von William ins Leben gerufener Umweltpreis. Das gaben die beiden Royals auf ihrem offiziellen Twitter-Account bekannt und posteten dazu einen kurzen Trailer zu der kommenden Preisverleihung. "Wir sind so aufgeregt, im November nach Südostasien zu reisen", kommentieren William und Kate ihren Post.

Die Gewinner der Preise sollen bereits Anfang der Woche bekannt gegeben werden. Wie britische Medien berichten, werden bei der Preisverleihung auch internationale Musiker und Künstler auftreten. Die letztjährige Zeremonie fand im US-amerikanischen Boston statt, wo die Gäste mit Hybrid-Fahrzeugen anreisten und gebeten wurden, recycelte oder wiederverwendbare Kleidung zu tragen.

