Es ist eines der ikonischsten Kleidungsstücke im viel zu kurzen Leben von Prinzessin Diana gewesen: der legendäre rote Schafpullover. Das Originalteil galt 40 Jahre als verschollen, tauchte im Winter aber wieder auf und wird jetzt versteigert.

Der ikonische Schafpullover von Prinzessin Diana (1961-1997) kommt unter den Hammer. Wie das britische Auktionshaus Sotheby's am Montag bekannt gab, wird der viel diskutierte rote Pullover mit unzähligen weißen und einem schwarzen Schaf im August und September versteigert. Rund 40 Jahre galt das kultige Kleidungsstück als verschollen, wurde jedoch jetzt in einem Lagerraum wiederentdeckt. Prinzessin Diana trug den Pullover zunächst als 19-Jährige im Jahr 1981, rund einen Monat vor ihrer Hochzeit mit dem heutigen König Charles III. (74) als Zuschauerin bei einem Polospiel. 1983 wurde Diana erneut damit abgelichtet.

Mit der Wahl des Pullis von der Strickwarenmarke Warm & Wonderful löste Diana damals riesige Spekulationen aus. Der Sweater mit den Schafen stammt von den Designerinnen Sally Muir und Joanna Osbourne. Letztere ist auch für den Fund verantwortlich. Einige Zeit nach dem legendären Auftritt von Diana bekam sie Post von einem ihrer Sekretäre mit der Bitte, den Pullover auszutauschen, da das Original beschädigt sei. Ein neuer Pulli wurde geschickt, der Alte geriet in Vergessenheit, bis Osbourne im Februar dieses Jahres in ihrem Dachboden wieder darüber stolperte.

Schafpullover soll zwischen 50.000 und 80.000 US-Dollar bringen

Das Kult-Piece wird nun bei einer Auktion von Sotheby's Fashion Icons während der New Yorker Fashion Week versteigert und wird mit einem Schätzwert von 50.000 bis 80.000 US-Dollar angeboten. Experten vermuten, dass allerdings ein deutlich höherer Preis erzielt werden könnte. Das Besondere daran sei, dass der Pullover zuvor noch nie auf dem Markt war und eine echte Neuheit in der Auktionswelt darstelle.

Über die Symbolik des "schwarzen Schafes" spekuliert auch die Designerin Muir im "People"-Magazin. Ihrer Meinung nach war das eines der ersten Auftritte der späteren Prinzessin, bei dem sie selbst ihre Kleidung auswählte. Es sei der Beginn ihres Ausbruchs gewesen. "Beim ersten Mal war sie noch ein junges Mädchen, und ich glaube, sie fand es amüsant und lustig, aber beim zweiten Mal trug sie ihn viel frecher, mit einem Hemd darunter und einer schwarzen Krawatte, und sie sah viel souveräner aus", fügt Osbourne hinzu.

Ursprünglich kostete der Schafpullover 48 Dollar, 1994 wurde die Produktion eingestellt. Die beiden Designerinnen erfuhren erst, nachdem sie die Fotos in der Presse gesehen hatten, dass Diana ihr Werk erworben hatte und sogar in der Öffentlichkeit trug. 1983 erwarb das Victoria and Albert Museum in London eines der Exemplare für seine ständige Sammlung. Die Online-Versteigerung des Originalpullovers beginnt am 31. August und läuft bis zum 14. September.