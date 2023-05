Auch nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) wird es für die Royals nicht ruhiger. Für Prinzessin Kate (41), die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40), ging es am 16. Mai in die englischen Städte Bristol und Bath. Im Rahmen der "Mental Health Awareness Week" traf sie dort Schülerinnen der St.-Katherine's-Schule und stattete dem "Dame Kelly Homes Trust" einen Besuch ab.

Eindrücke vom heutigen Dienstag veröffentlichte der Palast auf dem Twitter-Account des royalen Paares. Kate ist dort unter anderem im Gespräch mit den Schülerinnen zu sehen. "Danke an die wundervollen, jungen Frauen der St.-Katherine's-Schule, dass sie offen und ehrlich über ihre geistige Gesundheit gesprochen haben und darüber, wie der 'Dame Kelly Homes Trust' sie unterstützt hat", heißt es in einem Tweet.

Thank you to the wonderful young women from St Katherine’s School for speaking so openly and honestly about their mental health and how the @DameKellysTrust has supported them 💛 pic.twitter.com/KSMsSaPkx6