Prinzessin Kate hat ein bisher unveröffentlichtes Kinderbild geteilt. Darauf ist die nicht einmal zweijährige Kate bei einem Weihnachtsessen zu sehen. Die Ähnlichkeit zu ihrem Jüngsten erstaunt Royal-Fans besonders.

Seltener Einblick in das frühe Privatleben von Prinzessin Kate (41): In den sozialen Medien hat die Prinzessin von Wales ein bisher unbekanntes Kinderbild von sich auf einem Weihnachtsfest veröffentlicht.

Die 41-Jährige teilte das Bild aus dem Fotoalbum der Middleton-Familie auf Instagram. Es zeigt Kate im Jahr 1983, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag. Die Einjährige sitzt darauf festlich hergerichtet an einem Tisch beim Essen. Ihre braunen, noch kurzen Haare sind ordentlich gekämmt, sie trägt einen weißen Kragen, eine bunte Kette und eine schwarze Strickjacke. Vor ihr dreht sich ein Lichter-Glockenspiel mit Engeln, doch Kate guckt mit leicht geöffnetem Mund nach rechts aus dem Bild.

Mit dem Foto wirbt Prinzessin Kate für ihren Weihnachtsgottesdienst, der an Heiligabend um 19:45 Uhr auf ITV gezeigt wird. In der Caption versucht Kate auch auf ihre aktuelle Kampagne aufmerksam zu machen: "Ich teile diese Weihnachten ein paar festliche Erinnerungen, denn bei #ShapingUs geht es um die große Bedeutung unserer frühen Jahre und die Rolle, die die Menschen in unserem Umfeld spielen, die uns für unser restliches Leben prägen".

Follower staunen über Ähnlichkeit zu Prinz Louis

In der Kommentarspalte dreht sich alles allerdings um ein ganz anderes Thema: Die Follower sind sich einstimmig einig darüber, dass die kleine Kate genauso aussieht wie Prinz Louis (5), das jüngste Kind von Kate und Prinz William (41). "Ich sehe Prinz Louis", wird da zu Herzchenaugen geschrieben oder "Das ist buchstäblich Prinz Louis, wenn er ein Mädchen wäre." Weitere Kommentare lauten: "Definitiv Louis", "Ich sehe hier einen Mini-Louis" oder "Copy and pasted, kleiner Louis".