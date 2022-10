Prinzessin Kate (40) lässt sich auch bei einer direkten Konfrontation nicht aus ihrer Rolle bringen. Bei ihrem gestrigen Besuch im nordirischen Belfast wurde sie beim Bad in der Menge von einer irischen Nationalistin angefeindet. Kate nahm gerade ein Bad in der Menge und schüttelte einige Hände, als eine Frau sie angiftete: "Schön Sie kennenzulernen, aber es wäre besser, wenn Sie in ihrem eigenen Land wären", sagte die Dame, die gleichzeitig mit ihrem Handy filmte. "Irland gehört den Iren", fügte sie ihrem Statement hinzu.

Videosequenzen der Szenerie machten wenig später via Social Media die Runde. Das Bemerkenswerte: Prinzessin Kate reagierte überhaupt nicht. Einen kurzen Moment schien die Frau von Prinz William (40) verdutzt, ging aber schnell zum nächsten Fan und lächelte der Dame sogar noch freundlich ins Gesicht, ohne direkt auf die Provokation einzugehen. Das unangenehme Aufeinandertreffen fand während des eintätigen Besuchs von Kate und William in Nordirland statt. Dort besuchten die beiden gemeinsam Wohltätigkeitsorganisationen und Gemeindeeinrichtungen in Belfast und Carrickfergus.

During a visit by the Prince & Princess of Wales to Belfast, one woman took the opportunity to remind Kate that 'Ireland belongs to the Irish.' A movement to unite Northern Ireland and the Republic of Ireland has gained momentum in the wake of Queen Elizabeth II's death. pic.twitter.com/9uHJCh9aKQ