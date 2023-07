Beim Damenfinale in Wimbledon ist Tennis-Geschichte geschrieben worden. Modisch jedoch lag Prinzessin Kate vorne.

Prinzessin Kate (41) hat das Damenfinale von Wimbledon besucht und die Trophäen an die Finalistinnen übergeben. Dabei bezauberte sie in einem limettengrünen Kleid, das gut zum Grün des Tenniscourts passte.

Prinzessin Kate trotz Sturm bester Laune

Die Frau von Prinz William (41) trotzte dem starken Wind und zeigte sich am Samstagnachmittag (15. Juli) gut gelaunt. Als Schirmherrin des austragenden "All England Lawn Tennis and Croquet Club" in London hatte sie bereits im Vorfeld zusammen mit Roger Federer (41) für das berühmte Turnier geworben und auch einige Spiele besucht. Bevor das Damenfinale startete, unterhielt sie sich mit den Ballkindern und lobte einen Wartungsmanager dafür, dass er nur einen Tag vor Beginn der Meisterschaft ein Loch im Court behoben hatte. Anschließend plauderte sie angeregt mit den ehemaligen Tennisstars Billie Jean King (79) und Martina Navratilova (66).

Beim Damenfinale zwischen der Tunesierin Ons Jabeur (28) und der Tschechin Marketa Vondrousova (24) fieberte Kate dann fleißig mit, jubelte, applaudierte und lachte. Vondrousova schrieb dabei Tennis-Geschichte: Sie hat als erste ungesetzte Spielerin Wimbledon gewonnen und erhält ein Preisgeld von 2,75 Millionen Euro. Kate überreichte der Siegerin sowie der Zweitplatzierten die Trophäen.

Auf der Instagram-Seite des britischen Thronfolgerpaares hieß es später zu einem Clip: "Deshalb lieben wir Wimbledon. Eine erstaunliche Leistung von beiden Spielerinnen."



Ihr Kleid kostet rund 490 Euro

Modisch hatte Kate die Nase vorne. Sie trug ein limettengrünes Kleid der Marke Self-Portrait im Wert von 420 Pfund (rund 490 Euro). Dazu kombinierte sie laut "Daily Mail" eine Clutch von Emmy London, Pumps von Gianvito Rossi, eine Sonnenbrille von Victoria Beckham, Ohrringe von Cassandra Goad und einen Armreif von Halcyon Days. Ihr Kleid zierte zudem eine Anstecknadel in den Farben des "All England Lawn Tennis and Croquet Clubs" (dunkelgrün und violett).

Heute Nachmittag endet das Turnier mit dem Finale der Männer. Der Spanier Carlos Alcaraz (20) und der Serbe Novak Djokovic (36) kämpfen um den Sieg.