Queen Elizabeth II. (95) ist offiziell zurück an der Arbeit. Bei zwei virtuell abgehaltenen Audienzen begrüßte die britische Königin die neuen Botschafter aus dem Tschad und aus Andorra, wie der Palast mitgeteilt hat. Zuletzt hatte die Monarchin wegen einer Covid-19-Erkrankung noch vergleichbare Termine absagen müssen.

🤝Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace.



🇦🇩 His Excellency Mr. Carles Jordana Madero, Ambassador from Andorra.



🇹🇩His Excellency Mr. Kedella Younous Hamidi, Ambassador from Chad. pic.twitter.com/S33bwfCnTM