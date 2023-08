Prinzessin Kate und Roger Federer am 4. Juli in der Royal Box des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon.

Tennis-Ass Roger Federer schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Wimbledon-Besuch mit Prinzessin Kate. Die gemeinsame Zeit in der Royal Box des All England Lawn Tennis and Croquet Club habe "so viel Spaß gemacht", verrät der Schweizer in einem neuen Interview.