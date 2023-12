Die Royal Family hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag bei ihrem traditionellen Spaziergang zur Kirche gezeigt. Charles, Camilla, Kate und Co. waren dabei bester Laune.

Die Royal Family hat ihren alljährlichen Weihnachtsspaziergang absolviert. Auf dem Weg zum Gottesdienst in der Kirche St Mary Magdalene Church in Sandringham zeigten sich König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) sowie zahlreiche weitere Familienmitglieder bestens gelaunt den wartenden Fans.

Der Monarch und seine Ehefrau zeigten sich Ton in Ton: Charles trug zum grauen Anzug einen kamelfarbenen Wollmantel, Camilla entschied sich für einen beigefarbenen Mantel, beige Stiefel sowie einen beigen Hut und eine braune Handtasche.

William und Kate mit allen drei Kindern

Mit dabei waren auch Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) sowie ihre drei Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Kate stach dabei in Königsblau aus der Menge heraus: Die Prinzessin von Wales trug ein blaues Mantelkleid mit farblich passendem Hut. Prinzessin Charlotte lief Hand in Hand mit ihrer Mutter und war in einem waldgrünen Mantel gekleidet. William, George und Louis trugen allesamt dunkelblaue Anzüge und Jacken. Der fünfjährige Louis lief an der Hand seines Vaters.

Noch kurz vor dem Gottesdienst teilten William und Kate Weihnachtswünsche sowie ein neues Bild der drei Kinder auf Instagram. "Wir wünschen allen frohe Weihnachten, von unserer Familie an eure!", hieß es zu dem Schwarz-Weiß-Foto.

Auch Prinz Andrew mit dabei

Ebenfalls beim Spaziergang mit dabei waren Prinz Edward (59), der Herzog von Edinburgh, und seine Ehefrau, Herzogin Sophie (58). Der jüngste Bruder des Monarchen trug einen grauen Wollmantel, seine Gattin einen dunkelgrünen Wollmantel mit Schleife sowie einen braunen Hut.

Auf Fotos sind zudem Prinzessin Anne (73), Zara (42) und Mike Tindall (45) sowie Prinzessin Eugenie (33) zu sehen. Auch Prinz Andrew (63) und Ex-Ehefrau Sarah Ferguson (64) waren dabei.

Zweite Weihnachtsansprache von König Charles

Es ist König Charles' zweites Weihnachten seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022) und das erste seit seiner Krönung im Mai. Der Monarch behält offenbar viele Weihnachtstraditionen seiner verstorbenen Mutter bei, wie das gemeinsame Weihnachtsfest in Sandringham und den gemeinsamen Spaziergang zur Kirche.

Seine zweite Weihnachtsansprache wird am ersten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr (Ortszeit) ausgestrahlt.