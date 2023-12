Aufgezeichnet einen Tag nach den "Endgame"-Enthüllungen: Prinz William und Prinzessin Kate zeigen sich auf der Royal Variety Performance in ausgelassener Stimmung. Gemeinsam mit Cher und royalem Besuch aus Schweden feierten sie bei der TV-Show.

Keine Spur von Verstimmung wegen der Enthüllungen im Skandalbuch "Endgame": Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) zeigten sich bei der Royal Variety Performance in London bestens gelaunt. Die traditionsreiche Show wurde am Sonntag (17. Dezember) im britischen Fernsehen ausgestrahlt.

Aufgezeichnet wurde sie aber bereits am 30. November - einen Tag, nachdem in einer niederländischen Übersetzung von "Endgame" enthüllt wurde, welches Mitglied der Royal-Family damals Bedenken über die Hautfarbe von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghans (42) Sohn Archie (4) vor dessen Geburt geäußert hat. Entsprechende Vorwürfe hatten Meghan und Harry 2021 im Interview mit Oprah Winfrey (69) öffentlich gemacht, ohne den Namen des Familienmitglieds zu nennen.

Prinz William lacht Tränen

In "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", so der volle Titel des Buchs, geht es unter anderem auch um einen vermeintlichen Machtkampf zwischen König Charles III. (75) und seinem Sohn William sowie das vorgeblich unterkühlte Verhältnis von Kate und Meghan. Bei der Royal Variety Performance war von alldem nichts zu spüren. William und Kate amüsierten sich sichtlich über den Eröffnungsmonolog von Gastgeber Bradley Walsh (63). Der aus "The Chase", das britische Original der beliebten Quizsendung "Gefragt - Gejagt", bekannte Moderator beklagte sich unter anderem scherzhaft darüber, vom Königshaus noch nicht mit einem Orden ausgezeichnet worden zu sein.

Prinz William wurde beim Auftritt des Komikers Tom Allen (40) dabei gefilmt, wie er sich Lachtränen aus den Augen wischte.

Cher und royaler Besuch aus Schweden

Neben Kate und William nahm weiterer hoher Besuch in der royalen Loge Platz. Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) gab sich mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (50) die Ehre. Die schwedische Thronfolgerin hatte ihr britisches Gegenstück zuvor auf Schloss Windsor besucht.

Mit Cher (77) war zudem ein echter Showbiz-Adel bei der Royal Variety Performance zu Gast. Die US-Amerikanerin sang ihr neues Weihnachtslied "DJ Play a Christmas Song". Neben Cher performte auch Rick Astley (57) auf der Bühne der Royal Albert Hall.

Die Royal Variety Performance fand zum ersten Mal 1912 statt, seit 1957 jedes Jahr. Die Gala, bei der meist hohe Vertreter des britischen Adels anwesend sind, sammelt Spenden für die Royal Variety Charity. Diese Organisation kümmert sich um alte, kranke oder verarmte Mitglieder der britischen Unterhaltungsindustrie.