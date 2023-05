Charles III. wird in der Westminster Abbey vom Erzbischof von Canterbury gekrönt - wie schon viele Monarchen vor ihm. Alle Fakten zum Großereignis in London.

König Charles III. (74) wird am 6. Mai zusammen mit Queen Consort Camilla (75) in einer aufwendigen Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt. Rund um die Investitur gibt es für die Briten ein langes Wochenende voller Feierlichkeiten mit Straßenfesten und Konzerten. Das müssen Royal-Fans über das Event wissen.

Wann ist die Krönung?

Der Krönungsgottesdienst beginnt am Samstag, dem 6. Mai, um 11 Uhr in der Westminster Abbey, hierzulande ist es dann 12 Uhr. Auf die Zeremonie folgt ein Wochenende voller Veranstaltungen, darunter ein Konzert auf Schloss Windsor.

Was passiert bei der Krönungszeremonie?

Der König und die Queen Consort werden in einer Prozession, die als "The King's Procession" bekannt ist, in der Westminster Abbey ankommen. Startpunkt ist der Buckingham Palast. Charles und Camilla werden dem Palast zufolge dafür die "State Coach Britannia" benutzen, eine geschlossene Kutsche mit sechs Pferden, die für das Diamant-Thronjubiläum von Elizabeth II. (1926-2022) 2012 gebaut wurde.

In der Westminster Abbey findet dann der Krönungsgottesdienst statt, geleitet wird dieser vom Erzbischof von Canterbury. Seit März 2013 ist Justin Welby (67) das geistliche Oberhaupt der Church of England.

Der Buckingham Palast erklärte, die Zeremonie werde die Rolle des Monarchen in der heutigen Zeit widerspiegeln und in die Zukunft blicken, während sie gleichzeitig in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt bleibe. "Die Zeremonie hat seit über tausend Jahren eine ähnliche Struktur beibehalten, und die diesjährige Krönung wird voraussichtlich die gleichen Kernelemente beinhalten und gleichzeitig den Geist unserer Zeit anerkennen", hieß es aus dem Königshaus.

In den vergangenen 900 Jahren fand die Zeremonie in der Westminster Abbey in London statt. Seit 1066 wurde der Gottesdienst fast immer vom Erzbischof von Canterbury geleitet. Der Krönungsgottesdienst von Charles soll nun aber auch repräsentativ für verschiedene Glaubensrichtungen sein, im Einklang mit dem Wunsch des Königs, die ethnische Vielfalt des modernen Großbritanniens widerzuspiegeln.

Die Krönung wird auch viele der Zeremonien umfassen, die im Krönungsgottesdienst der verstorbenen Queen 1953 zu sehen waren, wie die Salbung mit geweihtem Öl, die Übergabe des Reichsapfels (eine goldene Kugel mit einem Kreuz darauf) und die Inthronisation selbst. Der Krönungsstuhl stammt aus dem 13. Jahrhundert. Zudem wird Charles ein Umhang umgelegt, das Juwelen-Staatsschwert und weitere Stücke der Kronjuwelen werden ihm präsentiert. Unter anderem Krönungsring, Armreif und zwei Zepter erhält der neue Monarch, er wird zudem gesalbt, gesegnet und geweiht, bevor er vom Erzbischof mit der Edwardskrone gekrönt wird. Anschließend werden Gelöbnisse gesprochen. Auch Camilla wird in der Zeremonie zur Königin gekrönt. Nach dem Gottesdienst wird Charles mit der leichteren Imperial State Crown die Westminster Abbey verlassen.

Die Musik bei der Krönung

Der König soll britischen Medienberichten zufolge darum gebeten haben, dass im Gottesdienst zu Ehren seines verstorbenen Vaters Prinz Philip (1921-2021) auch griechisch-orthodoxe Musik gespielt wird. Musical-Superstar Andrew Lloyd-Webber (75) wurde von Charles zudem beauftragt, seine Krönungshymne zu schreiben, in der der Komponist "den freudigen Anlass widerspiegeln" will. Insgesamt soll Charles zwölf neue Musikstücke für die Zeremonie ausgewählt haben.

Besondere Aufgabe für Prinz George

Prinz George (9) wird bei der Krönung seines Großvaters eine besondere Rolle zuteil, wie der Buckingham Palast mitteilte. Der älteste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) wird einer von insgesamt acht männlichen Ehrenpagen sein, die dem Königspaar als Hilfestellungen dienen.

Die Gäste

Über 8.000 Gäste aus 129 Nationen kamen 1953 zur Krönung von Königin Elizabeth II. in die Westminster Abbey, bei der Krönung von König Charles werden es aus Sicherheitsgründen 2.000 sein. Und noch einen Unterschied wird es geben: Normalerweise besuchen keine anderen gekrönten Häupter die Krönungszeremonie eines britischen Monarchen. Nun ist aber unter anderem der schwedische König Carl XVI. Gustaf (76) dabei, der mit Kronprinzessin Victoria (45) anreist. Neben weiteren Royals, die auf der Gästeliste stehen, hat Charles auch 850 Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen eingeladen.

Nach der Krönung

Im Anschluss an die Krönung soll eine weitere Prozession folgen, die den umgekehrten Weg zurück zum Buckingham Palast nimmt - und an der unter anderem Soldaten des britischen Militärs und Streitkräfte aus dem gesamten Commonwealth teilnehmen werden. Dazu werden König Charles III. und Königin Camilla die "Gold State Coach" besteigen. Die Kutsche wurde erstmals von König George III. (1738-1820) genutzt und ist bei jeder Krönung seit der von Wilhelm IV. (1765-1837) im Jahr 1831 zum Einsatz gekommen. Der Earl Marshal, Edward William Fitzalan-Howard, der für die Planung der Krönung zuständig ist, spricht in einem kurzen Clip davon, dass diese zweite Prozession "riesig" wird, "mit allem Prunk, den Großbritannien aufbringen kann".

Danach wird ein traditioneller Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erwartet. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.