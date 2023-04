Zwei Feiern auf zwei verschiedenen Kontinenten an einem Tag? Wie die britische Boulevardpresse nun spekuliert, könnte Prinz Harry das in Angriff nehmen wollen.

Prinz Harry (38) möchte am 6. Mai angeblich die Krönung seines Vaters, König Charles III. (74), in London und den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie im kalifornischen Montecito unter einen Hut bringen. Das will zumindest das britische Boulevardblatt "The Sun" erfahren haben. Ein Insider sagte dem Blatt zufolge: "Er wird innerhalb von 24 Stunden in Großbritannien ein- und ausreisen."

So könnte Prinz Harry beide Feiern schaffen

Dass Prinz Harry, der ohne seine Familie nach Großbritannien reist, nur kurz in seiner Heimat bleibt, galt als sicher. Nun berichtet "The Sun" aber weiter: "Er wird nur den Krönungsgottesdienst mitmachen und dann gehen." Weiter wird von der Zeitung spekuliert, dass der Herzog von Sussex nur zwei Stunden nach dem Ende der Zeremonie um 13 Uhr wieder in der Luft sein könnte. Nach einem etwa zehn Stunden langen Flug wäre er am frühen Abend Ortszeit in den USA.

Als Harry mit seiner Familie im vergangenen Jahr zum Platin-Thronjubiläum der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) anreiste, kamen die Sussexes angeblich im Privatjet. Wie der Sohn von Charles nun fliegt, ist nicht bekannt.

Prinz Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (41), bleibt in den USA, um Archies Party zu veranstalten und sich um Tochter Lilibet (1) zu kümmern. Die Sussexes leben seit 2020 in den USA. Die Beziehung von Harry und Meghan zur Königsfamilie gilt als zerrüttet. In einer Netflix-Doku sowie in der Autobiografie des Prinzen hatten die beiden den Royals schwere Vorwürfe gemacht. Harry behauptet in seinem Buch "Reserve" unter anderem, sein Bruder, Thronfolger Prinz William (40), habe ihn körperlich attackiert und zu Boden geworfen. Auch seine Stiefmutter, Königin Camilla (75), hatte er angegriffen. Dennoch soll König Charles britischen Medienberichten zufolge froh sein, dass Harry zur Krönung kommt.