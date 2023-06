Im Vereinigten Königreich wird am heutigen Sonntag der Vatertag gefeiert. Vom britischen Thronfolger Prinz William gab es für die Royal-Fans eine besondere Überraschung.

Prinz William (40) feiert Vatertag. In Großbritannien wird dieser am heutigen Sonntag (18. Juni) begangen. Der Prinz von Wales denkt dabei auch an die Royal-Fans. Der Palast veröffentlichte ein neues Bild: Auf diesem ist der britische Thronfolger mit seinen drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zu sehen.

Auf dem Schnappschuss lächelt Prinz William in die Kamera und legt seine Arme um Prinz George und Prinzessin Charlotte, die rechts und links an seiner Seite sitzen und zu ihrem Vater aufblicken. Währenddessen steht Prinz Louis hinter William, schlingt seine Arme um seinen Vater und grinst breit.

Erinnerung an Queen Elizabeth II.

Medienberichten zufolge erinnert die Familie des Thronfolgers mit dem Bild auch an Williams verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022). Die Royals sitzen demnach für das Foto auf einer Bank, die der Queen 2016 zum 90. Geburtstag geschenkt wurde.

Der nun veröffentlichte Schnappschuss von William und seinen Kindern entstand den Berichten zufolge Anfang des Jahres. Gemacht wurde er von Millie Pilkington auf dem royalen Anwesen in Windsor. Die gesamte Familie ist in blauen Tönen gekleidet. Prinz Louis trägt einen blauen Pullover über einem karierten Hemd, George ein blaukariertes Hemd, Charlotte ein blaues Kleid mit Blümchenmuster und Strickweste darüber, William ein hellblaues Hemd.

Am Samstag zeigte sich die ganze Familie von Prinz William

Williams Ehefrau, Prinzessin Kate (41), ist auf dem Foto nicht zu sehen. Die Fans der Royals konnten aber am Samstag (17. Juni) einen Blick auf die gesamte Familie werfen. Bei der Militärparade "Trooping The Colour" zu Ehren von Williams Vater, König Charles III. (74), waren William und Kate mit ihren Kindern anwesend und winkten anschließend zusammen mit anderen hochrangigen Royals vom Balkon des Buckingham Palastes.