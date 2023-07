Die schwedische Königsfamilie zeigte sich an Victorias Ehrentag in der Borgholmer Burgruine.

Schwedens Kronprinzessin Victoria feiert ihren Geburtstag traditionell auf Schloss Solliden. Dort zeigte sie sich auch an ihrem 46. Ehrentag in bester Laune. Am Abend verlieh sie dann noch während ihres Geburtstagskonzertes den Victoriapreis.