Schock bei den Royals: Herzogin Sophie, die Frau von Prinz Edward, war in London Teil eines schweren Unfalls. Eine Seniorin wurde dabei schwer verletzt und schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Großer Schock im britischen Königshaus: Die Begleitkolonne von Herzogin Sophie (58) ist am Mittwoch (11. Mai) in London in einen Unfall verwickelt worden. Die Ehefrau von Prinz Edward (59) und Schwiegertochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) blieb dabei unverletzt.

Doch wie unter anderem "Daily Mail" berichtet, schwebt eine Frau, die über 80 Jahre alt sein soll, nach dem Zusammenstoß in Lebensgefahr. Demnach kollidierte ein Polizeimotorrad aus Herzogin Sophies Eskorte mit der Passantin.

Unfallhergang ist noch unklar

Wie es zu dem Unfall kam, ist gegenwärtig unklar. Die Londoner Metropolitan Police hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher des Buckingham Palasts erklärte in einem Statement, dass die "Gedanken und Gebete" der Herzogin von Edinburgh "bei der verletzten Frau und ihrer Familie" seien. Zudem zeigte sich Herzogin Sophie dankbar für die "schnelle Reaktion" der Rettungskräfte.

Die schwerverletzte Frau soll sich laut Informationen der britischen Tageszeitung auch weiterhin in kritischem Zustand in einem Krankenhaus befinden. Ihre Familie sei informiert worden. Weitere Verletzte wurden nicht gemeldet.

Royale Termine im Palast

Herzogin Sophie hatte erst am vergangenen Samstag gemeinsam mit ihrem Ehemann an der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) teilgenommen. Am Dienstag fungierte das Ehepaar gemeinsam mit Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) als Gastgeber einer Gartenparty im Buckingham Palast.