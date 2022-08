Herzogin Kate verbrachte den EM-Sonntag ebenfalls mit einem britischen Team. Statt Fußball stand bei der Ehefrau von Prinz William Segeln auf dem Programm.

Die Herzogin von Cambridge (40) hat das britische Segelteam am Sonntag vor Tausenden von Zuschauern zu einem Sieg über Neuseeland motiviert. Kate hatte sich zuvor für ein freundschaftliches Commonwealth Race im Neoprenanzug dem britischen Regattateam auf seinem F50-Katamaran an der Seite des Olympioniken Sir Ben Ainslie (45) angeschlossen.

Bei der Regatta, die vor dem offiziellen Finale des internationalen Segelwettbewerbs SailGP in Plymouth stattfand, trat Großbritannien gegen den Ausdauerschwimmer und Umweltschützer Lewis Pugh (52) an, der neben Peter Burling (31) und Blair Tuke (33) auf dem neuseeländischen F50 als Gastsegler fungierte. Kates Team segelte an der Küste von Plymouth zu einem souveränen Sieg.

Die Herzogin besuchte die SailGP-Veranstaltung in ihrer Rolle als Schirmherrin des 1851 Trust, der offiziellen Wohltätigkeitsorganisation des SailGP-Teams von Großbritannien. Vor Ort wurde sie von der Menschenmenge bejubelt. "Sie ist eine wirklich gute Seglerin, sie ist mit mir auch schon auf Foiling-Booten gesegelt und wir erwarten ein wenig zusätzliche Hilfe von ihr", schwärmte auch Sir Ben gegenüber "Mail Online".

König Fußball regiert unterdessen in London

Für Kates Ehemann Prinz William (40) stand der Sonntag dagegen ganz im Zeichen des Königs Fußball. Und während Kate beim Frauen-EM-Finalspiel England gegen Deutschland im legendären Londoner Wembley-Stadion auf der Tribüne fehlte, gab er sich die Ehre.

Auch keines der drei Kinder des Paares war diesmal bei dem denkwürdigen Ereignis live im Stadion dabei. Das war auch schon anders, denn im Juli 2021 stahl ihr Erstgeborener, Prinz George (9), auf der Tribüne allen die Show, als er sich mit den Eltern das WM-Finale zwischen Italien und England ansah.

Viele Fans hatten auch auf Prinzessin Charlotte (7) bei der EM im Stadion gehofft. Denn die kleine Royal hatte vor dem Finale einen gemeinsamen Videogruß mit ihrem Vater auf Instagram veröffentlicht. "Wir beide wollen den Lionesses ganz viel Glück für heute Abend wünschen. Ihr habt einen unglaublichen Wettbewerb gespielt und wir drücken euch die Daumen, dass ihr es schafft", sagte William in dem Selfie-Clip, der in einem Garten aufgenommen wurde. Und Charlotte, die auf seinem Schoß saß, ergänzte: "Viel Glück, ich hoffe, dass ihr gewinnt. Bye!"