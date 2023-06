Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis genießen ihren großen Auftritt: Bei der Militärparade "Trooping the Colour" zeigen sich die Kinder von Thronfolger Prinz William bestens gelaunt.

Wo Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) auftauchen, werden sie von den Royal-Fans gefeiert. So auch an diesem Samstag (17. Juni) bei der Militärparade "Trooping the Colour", die zu Ehren ihres Großvaters, König Charles III. (74), in London abgehalten wurde.

Die drei Kinder von Thronfolger Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) zeigten sich bestens gelaunt. Sie durften zusammen mit Kate und Königin Camilla (75) in einer Kutsche an der Parade teilnehmen. Und der Royal-Nachwuchs sorgte britischen Medienberichten zufolge für Begeisterung, die Kinder winkten demnach freudestrahlend Tausenden von Zuschauern zu, die sich entlang der Strecke versammelten. Prinz George und Prinz Louis zeigten sich in der Kutsche in dunkelblauen Anzügen und roten Krawatten. Prinzessin Charlotte präsentierte ein rot-weißes Kleid.

Prinz Louis ist der Grimassen-König

Prinz William und König Charles führten die Parade auf ihren Pferden sitzend an. Später zeigt sich die königliche Familie, vermutlich mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, noch auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Ob Prinz Louis dann wieder für lustige Schnappschüsse sorgt? In der Vergangenheit war der Fünfjährige bei solchen Events immer der Star. Wenn zu Ehren der Königsfamilie die Flugzeuge der Royal Air Force über den Palast flogen, hielt er sich die Ohren zu oder zog Grimassen.

Auch im Mai, bei der Krönung von Charles, zeigte Prinz Louis seine ganze Begeisterung auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Er deutete mit wilden Armbewegungen in die Menge und tauschte sich mit seinen Eltern aus.

Schon beim Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022), das im Juni 2022 gefeiert wurde, war Prinz Louis der heimliche Star der Königsfamilie. Mit seinen Gesten und Grimassen stahl er seiner berühmten Verwandtschaft mit seinen Auftritten die Show.